說・流行／韓劇女主御用包袋品牌必須認識！徐睿知、金多美不惜撞包狂帶貨

記者王則絲／專題報導

由徐睿知和金秀賢主演的新戲《雖然是精神病但沒關係》近期爆紅，尤其是把整齣劇當時裝秀在走的徐睿知，使用的單品更是頻頻登上熱搜，而在本劇播出半數集數之際，徐睿知已不只一次背上了設計師品牌「Joy Gryson」的包款，且劇中同款馬上成為韓妞瘋搶目標，其實在先前《夫妻的世界》、《梨泰院Class》、《金秘書為何那樣》⋯⋯中也經常出現Joy Gryson的蹤影，可說是韓劇女主角御用包包品牌之一，不能不認識！

▲Joy Gryson小型馬鞍斜背包，定價為358,000韓元（約NT＄8,770）。（圖／翻攝自IG@joygryson_official、《雖然是精神病但沒關係》）



像是這套經典的娃娃洋裝造型，便是Joy Gryson在《雖然是精神病但沒關係》中首次登場，徐睿知為搭配服裝，特別選用了同色系的小型馬鞍包，為整體造型起到了畫龍點睛的作用。

▲徐睿知與金多美在劇中背上同款包袋。（圖／翻攝自《雖然是精神病但沒關係》、《梨泰院Class》）



接著看到這套粉色兩截式套裝，因展現出徐睿知驚人螞蟻腰而在網路上被瘋傳，劇中所搭配的白色腋下包款同樣是來自Joy Gryson的設計，是品牌的主打款式之一，集結本季最夯的鱷魚皮壓紋、粗鏈袋、2WAY背法與腋下包等元素，除了白色之外，還有墨綠、深紅棕、駝色、橘色、海軍藍⋯⋯可選擇，每一色都時髦感爆棚。

同款金多美也曾在《梨泰院Class》中背過，正好與徐睿知為各位示範了兩種不同的背法，許多韓妞們現在都是衝著這款而來，IG上更已洗版一片。

▲鱷魚皮壓紋腋下包，398,000韓元（約NT＄9,750）。



「Joy Gryson」是由一名韓裔新銳設計師於紐約創立的同名品牌，且設計師Joy Gryson的經歷可是大有來頭，不僅曾擔任Marc Jacobs的設計總監，更早之前還曾待過Tory Burch、COACH和Calvin Klein，這些豐富的經歷都成為她創作的養分，因此Joy Gryson的包款都特別強調簡約乾淨、獨特並同時保有時髦感，使用義大利小牛皮製成，大部分包款價位約在台幣1～2萬元，小資女孩們也有能力負擔，可說是CP值相當高的選擇。

▲金喜愛於《夫婦的世界》中使用的方型手袋包款，548,000韓元（約NT＄13,426）。（圖／翻攝自《夫婦的世界》、Joy Gryson官網）



▲韓素希、金多美也於各自主演劇中撞包了，同樣選用了Joy Gryson的迷你多角形狀包款，十分特殊有型，398,000韓元（約NT＄9,750）。（圖／翻攝自《夫婦的世界》、《梨泰院Class》、IG@joygryson_official）



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