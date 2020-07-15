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短塌睫毛有救了！玫瑰粉睫毛膏讓眼神溫柔又有電力

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記者李薇／綜合報導

最近日本櫻花妹都在風靡一款全新推出的睫毛復活液，塗抹起來可以呈現出根根分明的睫毛，重點是超級捲翹，而且酒紅的顏色也相當可愛繽紛，非常適合睫毛短塌、想要有花朵綻放般睫毛的女孩嘗試看看。

▲CANMAKE,mude,睫毛膏。（圖／ＩＧ）

▲CANMAKE超有名的睫毛復活液。（圖／canmaketokyo IG、min_t_girls IG）

CANMAKE的這款睫毛復活液本來就很紅，因為可以打造出捲翹、細緻的睫毛妝感，因此大受歡迎，最近再度推出玫瑰色的款式，一上市就立刻吸引很多櫻花妹搶購，刷出來的睫毛是像花朵綻放一樣又長又翹，讓人忍不住都想要入手。

▲CANMAKE,mude,睫毛膏。（圖／ＩＧ）

▲一刷完睫毛就會飛起來。（圖／min_t_girls IG）

不只是這支款式相當厲害，最近南韓新品牌mude也推出一款包裝超級美的睫毛膏，以乾燥玫瑰粉的顏色做為設計，搭配上金色的英文字樣，看起來相當簡約又優雅，拿在手上簡直就像是藝術品一樣的美麗。

▲CANMAKE,mude,睫毛膏。（圖／ＩＧ）

▲韓國mude全新的睫毛膏。（圖／raemi_lip IG）

除了包裝厲害，裡面的睫毛膏也是出乎意料的好用，可以刷出根根分明的睫毛，展現出如花朵般的綻放質感，呈現出細緻、華麗的眼妝效果，重點是捲翹度超級厲害，刷出來的睫毛飆飛度相當高，很適合扁塌睫毛的女孩。

▲CANMAKE,mude,睫毛膏。（圖／ＩＧ）

▲睫毛膏使用之後效果極佳。（圖／raemi_lip IG）

關鍵字：

CANMAKE, mude, 睫毛膏
fashion.net

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