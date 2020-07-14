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今夏夯鞋「三倍券優惠」懶人包出爐！FILA打7折、馬汀3千元穿回家

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記者鮑璿安／綜合報導

振興三倍券即將上路，為自己換一雙新鞋是許多民眾的首選，各大運動品牌也推出實體門市加碼優惠，像是NIKE單筆消費滿4,000現折300；FILA春夏產品單筆消費不限金額立殺7折起，《ET FASHION》也為大家整理出必買鞋款懶人包，看一篇就搞定！

NIKE店上優惠：單筆消費滿4,000現折300，滿6,000現折600，滿8,000現折1,000（限量及部分商品除外）。

NIKE RYZ 365 

▲振興三倍券鞋款 。（圖／品牌提供）

▲Nike RYZ 365 女子運動鞋是 Tekno 運動鞋的厚實替代款也是孫芸芸愛鞋，NT$2,900 。（圖／品牌提供）

Nike RYZ 365 女子運動鞋是 Tekno 運動鞋的厚實替代款，受到第一名媛孫芸芸帶貨後一炮而紅，幾乎人人一雙，鞋面搭配醒目線條設計，中底採用幾何形狀，打造出眾緩震腳感，還沒入手的民眾此時最是時機。

Nike Air Zoom Division

▲振興三倍券鞋款 。（圖／品牌提供）

▲Nike Air Zoom Division前掌部位設有兩個 Air Zoom 氣墊，NT$3,600。（圖／品牌提供）

Nike Air Zoom Division鞋面以 Air Streak Lite 鞋款為靈感，將 Nike 經典平底鞋的風格與現代 Zoom Air 技術巧妙融合，此鞋在前掌部位設有兩個 Air Zoom 氣墊，旨在為足部和身體提供緩衝保護。

adidas振興三倍券期間限定優惠活動：adidas Sport Performance鞋款及服飾8折起（特殊商品除外），消費滿額更可享全台直營百貨專櫃滿$3,300現折$300，直營街邊門市滿$3,300加碼現折$500。

adidas 高飛限定鞋款

▲振興三倍券鞋款 。（圖／品牌提供）

▲adidas攜手迪士尼推出的Ultraboost DNA Disney高飛限定鞋款，NT$5,990。（圖／品牌提供）

adidas攜手迪士尼推出的Ultraboost DNA Disney高飛限定鞋款，以線條勾勒出高飛化身體育好手的英姿於經典黑白鞋身，為鞋款注入簡約又不失低調的細節巧思。

FILA春夏商品優惠：單筆消費不限金額立殺7折起，單筆消費滿3,300元可現抵500元。

FILA經典老爹鞋DISRUPTOR 2

▲振興三倍券鞋款 。（圖／品牌提供）

▲FILA經典老爹鞋DISRUPTOR 2果凍配色相當解暑，NT$2,480。（圖／品牌提供）

經典老爹鞋DISRUPTOR 2採用果凍透明底設計，搭配夏日亮色系嫩粉色、亮橘色、水藍色，穿上後視覺涼感直降，且隱約的品牌Logo點綴鞋跟，低調之餘偷偷增高。

ASICS門市優惠：券面$3,000一次全額使用加贈購物金$500元乙張，購物金實際消費滿$2,000即可使用。

ASICS休閒運動鞋GEL-TARTHER 180

▲振興三倍券鞋款 。（圖／品牌提供）

▲GEL-TARTHER 180白色鞋身下用以金色鞋舌輔助，提升整體質感NT$3,280。（圖／品牌提供）

GEL-TARTHER 180白色鞋身下用以金色鞋舌輔助，提升整體質感，完美包覆腳型的設計為上腳的每一步增添舒適度。

Dr. Martens振興三倍券券優惠：7月15日至8月31日期間，憑振興三倍券消費，每雙加碼再折$888，一雙限回饋一次，無限制購買雙數。或選擇至Dr. Martens光復、西門町及台中門市「振興消暑專區」，憑振興三倍券消費，指定鞋款均一價$3,000，上述各優惠述恕不合併使用。

▲振興三倍券鞋款 。（圖／品牌提供）

▲Dr. Martens原價5880元涼鞋，憑振興三倍券消費，指定鞋款均一價$3,000。（圖／品牌提供）

Dr. Martens此次成立「振興消暑專區」，原價最高達7,280元的鞋款現3,000元就能帶走，或是採用每雙加碼再折$888，現賺3,888元，像是涼鞋也是暑期必備，此時入手絕對不吃虧。

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關鍵字：

振興, 三倍券, 振興三倍券, 運動鞋, 鞋子, NIKE, 優惠, 折扣, adidas
fashion.net

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