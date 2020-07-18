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日本男生揭女友的5個「小貼心」讓人好心動！學起來感情更加溫

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編輯／JJ

不論是情侶還是夫妻，即使兩個人感情穩定，還是需要一些生活上的「小貼心」來維持熱度，THE KISS株式會社便調查統計了超過300位日本男生，認為女友「最貼心的舉動」有哪些，女孩們不妨多做以下這五件事，「不做不會怎樣，做了很不一樣！」對感情升溫或許有幫助喔！

＃親自下廚

由於現在外食族比例偏高，偶爾能吃到一頓女友親自下廚煮的飯，會讓男生瞬間感到一份升格為家人的甜蜜感，且許多男生喜歡欣賞女友做菜時賢慧的模樣，就算成果不是真的那麼好吃，也會心滿意足、心甘情願地吃光光，是令調查中最多男生感到心動的舉動。

＃約會完之後表示「我還不想回家」

還沒同居之前，每次約完會總是要面對不捨的分離，許多男生都覺得，如果在分開之前女生說出「我還不想回家」這類看似平淡卻充滿不捨心情的話語，會讓人覺得面前的女孩未免太可愛了吧。

＃經常穿／戴著對方送的禮物，或是情侶單品出門

現在社會賺錢這麼辛苦，不論禮物是輕是重，終究都是對方花錢、花心思特別挑選買來的，調查中有不少男性表示，只要看見女友很喜歡自己送的禮物，常常穿、常常戴並常常誇讚，就會覺得心裡暖暖的。

＃讚美

女生想展現貼心，最簡單的就是練習多多稱讚另一半，但是不說假話，學會顧及對方的面子、自信心，找出對方真心值得讚美的優點，兩個人都會發現彼此更好的一面。

＃記住他說過的話

其實大部分的男生也和女孩子一樣是擁有細膩心思的，喜歡浪漫的男生也不少，如果能記住對方曾無心說過的話，例如想吃的東西、想去的地方，在日後提出「你之前說過⋯⋯」，就算只是小事，也能讓人又驚喜又開心。

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關鍵字：

男女, 感情, 女友, 貼心, 心動, 日本男生, 日本調查
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