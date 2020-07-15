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數十年來配方不變！雅漾活泉水、貝膚黛瑪潔膚液推出紀念瓶

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▲▼ 雅漾活泉水、貝膚黛瑪潔膚液推紀念瓶 。（圖／品牌提供）

▲雅漾和貝膚黛瑪不約而同推出限量瓶身。

記者曾怡嘉 / 綜合報導

好的保養品禁得起考驗，以舒緩保濕著稱的雅漾活泉水，為了歡慶30周年，特別推出30周年紀念瓶，而今年正好邁入25年的貝膚黛瑪舒敏高效潔膚液，也推出25週年限量塗鴉版瓶，別具收藏意義。

年銷售百萬瓶的雅漾活泉水，在南法山區經過多年的淨化淬鍊，含鈣鎂2：1等豐富礦物質，並富含了關鍵成分-活泉舒緩因子，能有效舒緩肌膚敏感不適，幫助提升防護力，保濕修護使肌膚維持在水嫩狀態。

▲▼雅漾活泉水、貝膚黛瑪潔膚液推紀念瓶 。（圖／品牌提供）

▲雅漾 雅漾舒護活泉水，300ml，30周年紀念版，650元。

不單只是日常保養，不論是日曬後、運動後、補妝前、定妝、除毛、寶寶換尿布時，都能隨時舒緩，保濕修護超有感。更能幫助解救口罩悶熱與強烈日曬，是夏天不可或缺的舒緩保濕法寶。

▲▼ 雅漾活泉水、貝膚黛瑪潔膚液推紀念瓶 。（圖／品牌提供）

貝膚黛瑪舒敏高效潔膚液，可說是卸妝潔膚品經典，成分簡單有效，以溫和潔淨、舒緩水潤為目標，搭配小黃瓜萃取精華，溫和舒緩肌膚不適感，pH5.5弱酸性更是適合敏弱肌膚的專屬配方。

▲▼雅漾活泉水、貝膚黛瑪潔膚液推紀念瓶 。（圖／品牌提供）

▲貝膚黛瑪 潔膚液25周年塗鴉紀念瓶，500ml ，850元。

隨著環境變遷、空汙加劇，即使沒有化妝，肌膚上多餘油脂、城市髒汙、汗水等物質都可能會刺激肌膚、弱化肌膚屏障，造成肌膚敏弱。經實驗證實，舒敏高效潔膚液有效卸除彩妝99%、清除肌膚上空氣髒汙98%，沒有上妝的日子，也可以用潔膚液來溫和清潔肌膚。

▲▼ 雅漾活泉水、貝膚黛瑪潔膚液推紀念瓶 。（圖／品牌提供）

為歡慶25週年，品牌推出舒敏高效潔膚液25週年限量塗鴉版瓶，獻給所有既堅強又纖細敏感的女性們。除了紅瓶的的舒敏高效潔膚液之外，藍色瓶身的是保濕水潤潔膚液，適合乾燥缺水肌膚，而油痘肌膚則推薦使用綠色瓶身的平衡控油潔膚液。

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關鍵字：

貝膚黛瑪, 雅漾, 經典, 保養, 紀念瓶
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