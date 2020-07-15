【奧斯塔羅】2020下半年將有什麼好運到來？

進入2020下半年

大家應該都挺好奇

下半年的運勢發展如何吧！

今天就和奧斯老師一起來看看

2020下半年將有什麼好運到來？

＜＜直覺選一張牌＞＞



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選擇到這組牌的朋友，奧斯老師會提醒你進入2020下半年，你的財運指數算是挺不錯的唷！畢竟這樣的牌組多半代表的是付出與回報，所以奧斯老師相信上半年，你們的生活大概是挺辛苦的。不管是在工作上或是經濟方面，好像都存在些大大小小的問題，面對這樣的狀況與問題，奧斯老師要恭喜你都將在進入2020下半年，漸漸地都改善許多！而在面對過往付出的努力與耕耘，都將在2020年下半年開始回收，偷偷提醒你，若有投資習慣的朋友，下半年奧斯老師會建議以國內投資標的為主，這部分可以多留意並規劃囉！

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選擇到這組牌的朋友，在進入2020下半年的運勢方面，奧斯老師要先跟你說聲恭喜了唷！下半年的貴人運算是挺旺的唷，在面對許多事情或是狀況，都會出現貴人相助，特別是在學習及工作運勢方面，都會有不錯的貴人運勢。所以下半年奧斯老師要提醒你，面對問題或是狀況時，一定要懂得對外發出訊息！不要像過去一樣，每每遇到狀況或問題都喜歡自己默默扛起來！真要是這樣子，貴人或是想要提供你協助的人，又該怎麼查覺得你的需求呢？另外奧斯師也會建議，2020下半年也挺適合規劃以久的新計畫啟動或付出行動。

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選擇到這組牌的朋友，下半年的事業工作運勢還算是挺一路走旺的唷！這樣的牌組多半代表的理性思緒以及工作回報，所以奧斯老師要說你在2020下半年的工作運勢可算是還不錯！面對工作上的想法以及處理事情的積極度及狀況，都挺容易獲得上司主管的賞識，而也因為如此，奧斯老師要稍稍提醒你，下半年如果上司主管指派新的工作或是職務給你，一定要勇敢地接下，不要表現不情願的態度。畢竟這樣的牌組，也代表將因為新工作或職務，獲得上司主管對你的良好評價以及刮目相看的看法，要好好把握唷！

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選擇到這組牌的朋友，2020下半年就顯得平淡許多囉！畢竟這樣的牌組多半代表的是休息與沉澱，所以在2020下半年的起伏就顯得比較平淡了。奧斯老師唯一需要跟挑選到這組牌的你要提醒的，就是比較偏健康方面的問題。這樣的牌組在睡眠品質以及頭暈頭痛方面會比較明顯一點，過往的你如果睡眠品質較差，在進入2020下半年，會在更明顯一點。因此在這方面的健康問題在下半年將讓你煩心許多，奧斯老師會建議你多注意睡眠狀況，至於頭暈頭痛的狀況，若是發生較為頻繁，還是要依照醫囑為主並且多加留意囉！

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