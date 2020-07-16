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【奧斯塔羅】目前周遭有適合的「正桃花」出現嗎？

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▲桃花 。（圖／奧斯塔羅提供）

戀愛這檔事
大概能擠身人生最煩惱的事件之首
當中又尤以桃花是大家最關心的

所以單身的朋友
趕快來測試一下
目前周遭有沒有正桃花吧！

＜＜直覺選一張牌＞＞

牌l

選擇到這組牌的朋友奧斯要見你趕快放大眼睛看看你的周遭囉！這樣的牌組多半代表的是互相與尊重，因此奧斯不得不告訴你，目前身旁真有挺適合你的對象唷！只是這樣的對象並不是強烈追求你，更多時候他選擇默默守在一旁，可能在你傷心的時候或是在遇到狀況的時候，才會出現。因此若是選擇到這組牌的你，若目前單身也正尋找著適合自己的對象，那麼奧斯就要建議你好好放眼光查一下你的周遭囉，因為適合你的對象已經出現囉！趕快努力尋找一下告別單身。

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挑選到這組牌的朋友，奧斯真不得不說你在面對戀愛時怎麼就好像遲鈍上了幾萬倍呢？這樣的牌組多半代表的是理想與良好發展，因此奧斯得告訴你目前在你身旁，已經有適合你的對象出現囉！當然你會好奇那這樣的對象究竟在哪裡！？那奧斯會建議如果你目前也正尋找著對象，那麼就趕快觀察一下你的朋友生活圈中囉。因為這樣的牌組所點出的對象多半就是目前生活圈中的朋友，因此奧斯會建議多留意一下目前朋友圈中是否有某幾個對象和你的走的挺近的，兩人也挺有話聊的？如果有的話，不如就好好觀察一下對方是否就是你的正桃花囉！

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選擇到這組的朋友，基本正桃花運勢就比較差強人意囉！因為這樣的牌組多半代表的是停止以及原地不動的含意，因此目前周遭的正桃花並不明顯！奧斯會建議選擇到這組牌的朋友，先花上點時間好好思考一下自己究竟適合什麼樣的對象。因為這樣的牌組其實還是有著模糊以及多加思考的含意！因此不如先花點時間了解自己適合的對象，要不每每走回冤枉路！偏偏你又是個很用力談感情，覺得感情就是要用力談不想談個戀愛還要東怕西怕的人，所以囉，趕快思考一下自己適合什麼樣的對象我們在努力出來尋找囉！

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選擇到這組牌的朋友，你們應該比別人都還要清楚，正桃花這檔事跟你好像總少了那麼點緣分唷！因為這樣的牌組多半表的是爛桃花與短暫戀情，因此正桃花的運勢目前看起來是比較渺茫的。而奧斯也要提醒一下這張牌組的朋友，接下來若生活中有對象出現那奧斯會建議別太快就將自己交付對方唷！多花點時間觀察一下對方是否是想穩定的談上感情，當然如果你跟奧斯說你也只想短暫找個陪伴，還是不想那麼快的就定下來那就無妨，也就在談段感情增加自己的戀愛經驗值也不錯，所以接下來的桃花基本上偏向爛桃花沒錯，但還是要看你從哪個角度看待目前自己的戀愛方向嚕！

▶請點我FB:奧斯塔羅行動占卜

關鍵字：

奧斯塔羅, 運勢, 塔羅
fashion.net

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