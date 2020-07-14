fb ig video ETtoday search mobile

Chaumet黃金、刀鋒工藝了得　鑽石網交織成公主冠冕

>

▲▼Chaumet 。（圖／公關照）

▲模特兒展示Chaumet建築線條的Perspectives De Chaumet Skyline 18K黃金項鍊。（圖／Chaumet提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

法國珠寶品牌Chaumet預告，上周剛在巴黎發表的Perspectives de Chaumet築藝萬象系列頂級珠寶將於8月中下旬來台巡展，將亮出以建築為主軸，結合自然主義風格中的棕櫚樹、藤蔓、蜿蜒蜷曲的枝葉和玫瑰等元素裝飾的設計，近距離欣賞便能領略百年傳承的黃金工藝與fil couteau刀鋒工藝。

▲▼Chaumet 。（圖／公關照）

▲Chaumet Perspectives de Chaumet Lacis鑽石冠冕。

▲▼Chaumet 。（圖／公關照）
▲模特兒佩戴Chaumet Perspectives De Chaumet Lacis 項鍊與戒指。
 

Perspectives de Chaumet築藝萬象系列共有Skyline 、Lux、Lacis、Ondulation、Mirage、Labyrinthe等6大主題，從線條俐落、垂墜16.06克拉梨形切割克拉哥倫比亞祖母綠的Skyline項鍊，即可欣賞Chaumet於黃金工藝的精湛表現，鏡面拋光、鏤空、雕刻、錘打賦予貴金屬更鮮活的表情。

▲▼Chaumet 。（圖／公關照）▲▼Chaumet 。（圖／公關照）

▲Chaumet Perspectives De Chaumet Skyline可轉換式18K黃金戒指（左），可拆成兩個戒指佩戴。
 

Chaumet引以為傲的fil couteau刀鋒工藝，則於Lacis系列完美展現，特色是讓金屬結構彷彿消失，讓寶石猶如漂浮在空中，此次在結構上更突破，創作出金屬網架擴散出的視覺效果且極為輕盈，款式包括紅寶石鑽石項鍊、手鐲、黃鑽戒指，以及滿足公主夢的鑽石冠冕。

▲▼Chaumet 。（圖／公關照）▲▼Chaumet 。（圖／公關照）

▲Chaumet Perspectives De Chaumet Labyrinthe珍珠胸針（左），Perspectives De Chaumet Lux黑色蛋白石戒指。

有別於Chaumet的建築感設計，另一巴黎珠寶世家Boucheron全新頂級珠寶Contemplation系列，靈感源自天空、雲朵、羽毛等主題，予人純淨、輕柔而浪漫的感受，當中色調最濃的作品為採用砂金玻璃材質搭配坦桑石的Murmure d’Étoiles手鐲與戒指，以及淚滴形狀的坦桑石吊墜耳環，都讓人聯想到繁星閃爍的夜空。

▲▼ Boucheron 。（圖／公關照）▲▼ Boucheron 。（圖／公關照）

▲Boucheron發表Murmure d’Étoiles坦桑石戒指（左），淚滴狀坦桑石吊墜耳環。（圖／Boucheron提供）

►水晶封住「世上最輕固體」隨服裝變色　Boucheron項鍊捕捉幻變天空好療癒

►過期票券別浪費！簡單3步驟　教你搶救妙招

關鍵字：

Chaumet, 刀鋒工藝, Boucheron
fashion.net

熱門文章

孫芸芸辦公室曝光！洩露強迫症：鉛筆要同款削尖、2罐糖滿足口慾

孫芸芸辦公室曝光！洩露強迫症：鉛筆要同款削尖、2罐糖滿足口慾

必買九重葛花色！CHANEL 「漫步地中海」泳裝、束口袋爆款揭曉

必買九重葛花色！CHANEL 「漫步地中海」泳裝、束口袋爆款揭曉

曾之喬綠油油凡人難駕馭　連Cartier坦克錶、絲繩手環都不放過

曾之喬綠油油凡人難駕馭　連Cartier坦克錶、絲繩手環都不放過

DIOR x偉士牌打造地表最夢幻機車

DIOR x偉士牌打造地表最夢幻機車

LV撂1758克拉鑽石原石來台！拳頭尺寸、史上第二大

LV撂1758克拉鑽石原石來台！拳頭尺寸、史上第二大

Marc Jacobs把奶油擠在包上！「蛋糕」系列可愛到想咬一口

Marc Jacobs把奶油擠在包上！「蛋糕」系列可愛到想咬一口

Angelababy披「超狂銀髮」認不出　再戴MM6袖套造型大突破

Angelababy披「超狂銀髮」認不出　再戴MM6袖套造型大突破

林俊傑爬山棄百萬名錶　招搖4,500元G-SHOCK聯名款

林俊傑爬山棄百萬名錶　招搖4,500元G-SHOCK聯名款

李晶晶再累也堅持童裝事業　打造小淑女套裝寵女兒

李晶晶再累也堅持童裝事業　打造小淑女套裝寵女兒

多吃「防曬食物」很有效！5招簡單又實用的「佛系美白法」

多吃「防曬食物」很有效！5招簡單又實用的「佛系美白法」

ET Fashion

推薦閱讀

45歲林志玲嘟嘴賣萌網友讚爆　女神款墨鏡凡人也能駕馭

45歲林志玲嘟嘴賣萌網友讚爆　女神款墨鏡凡人也能駕馭

貝克漢準兒媳閃耀600萬訂婚鑽戒　穿貝嫂設計的黃洋裝討歡心

貝克漢準兒媳閃耀600萬訂婚鑽戒　穿貝嫂設計的黃洋裝討歡心

孫芸芸公開性感招數　勤保養還要戴上這個

孫芸芸公開性感招數　勤保養還要戴上這個

貝克漢千金哈珀9歲生日　羅密歐套妹妹照片T恤獻祝福 《冰雪奇緣》水晶上百個切割面超閃　蝙蝠俠也出動逞威風 貝克漢千金哈珀9歲生日　羅密歐套妹妹照片T恤獻祝福 水晶封住「世上最輕固體」隨服裝變色　Boucheron項鍊捕捉幻變天空好療癒 柯佳嬿「拒穿繽紛服裝」原因曝光！熱愛寶格麗相機包　大讚CP值破表 王建民秀CITIZEN錶超緊張　惡補pose轉戰時尚圈 劉嘉玲豪邁抬腿秀Dior夯鞋　姿勢醜爆忘了女星形象

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面