Chaumet黃金、刀鋒工藝了得　鑽石網交織成公主冠冕

▲模特兒展示Chaumet建築線條的Perspectives De Chaumet Skyline 18K黃金項鍊。（圖／Chaumet提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

法國珠寶品牌Chaumet預告，上周剛在巴黎發表的Perspectives de Chaumet築藝萬象系列頂級珠寶將於8月中下旬來台巡展，將亮出以建築為主軸，結合自然主義風格中的棕櫚樹、藤蔓、蜿蜒蜷曲的枝葉和玫瑰等元素裝飾的設計，近距離欣賞便能領略百年傳承的黃金工藝與fil couteau刀鋒工藝。

▲Chaumet Perspectives de Chaumet Lacis鑽石冠冕。



▲模特兒佩戴Chaumet Perspectives De Chaumet Lacis 項鍊與戒指。



Perspectives de Chaumet築藝萬象系列共有Skyline 、Lux、Lacis、Ondulation、Mirage、Labyrinthe等6大主題，從線條俐落、垂墜16.06克拉梨形切割克拉哥倫比亞祖母綠的Skyline項鍊，即可欣賞Chaumet於黃金工藝的精湛表現，鏡面拋光、鏤空、雕刻、錘打賦予貴金屬更鮮活的表情。

▲Chaumet Perspectives De Chaumet Skyline可轉換式18K黃金戒指（左），可拆成兩個戒指佩戴。



Chaumet引以為傲的fil couteau刀鋒工藝，則於Lacis系列完美展現，特色是讓金屬結構彷彿消失，讓寶石猶如漂浮在空中，此次在結構上更突破，創作出金屬網架擴散出的視覺效果且極為輕盈，款式包括紅寶石鑽石項鍊、手鐲、黃鑽戒指，以及滿足公主夢的鑽石冠冕。

▲Chaumet Perspectives De Chaumet Labyrinthe珍珠胸針（左），Perspectives De Chaumet Lux黑色蛋白石戒指。

有別於Chaumet的建築感設計，另一巴黎珠寶世家Boucheron全新頂級珠寶Contemplation系列，靈感源自天空、雲朵、羽毛等主題，予人純淨、輕柔而浪漫的感受，當中色調最濃的作品為採用砂金玻璃材質搭配坦桑石的Murmure d’Étoiles手鐲與戒指，以及淚滴形狀的坦桑石吊墜耳環，都讓人聯想到繁星閃爍的夜空。

▲Boucheron發表Murmure d’Étoiles坦桑石戒指（左），淚滴狀坦桑石吊墜耳環。（圖／Boucheron提供）



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