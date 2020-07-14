DIOR爆款球鞋變螢光黃！2021春夏男裝融入黑人肖像　放大版馬鞍包也超推

▲常春藤上衣，展現熱愛園藝的DIOR，以及喜愛葉狀織物的藝術家Amoako Boafo的精彩合作。（圖／品牌提供，以下同）

記者林明瑋 / 台北報導

疫情改變了時裝的發佈方式，從如何辦出一場完美的秀，變化成如何用最吸睛的影像呈現。DIOR 2021春夏男裝發表，10分鐘的影片，曝光了男裝創意總監Kim Jones與迦納出生的藝術家Amoako Boafo攜手而成的系列，常春藤襯衫閃閃發光、放大的馬鞍包與各式縮小的手袋，還有染上螢光黃的B23鞋，讓男裝再度出現新鮮的可能。



▲螢光色貫穿系列，B23球鞋、水桶包都很搶眼。



▲馬鞍包與方形小包都有新意。

Kim Jones喜愛與不同領域的藝術家合作，路也更寬廣，2021春夏找來成長於迦納，現居維也納的藝術家Amoako Boafo攜手，Kim Jones表示：「我一直希望與非洲藝術家合作，因為我在非洲長大，非洲藝術始終對我意義重大。」他並連說了3次「非常」，表達對Boafo作品的欣賞。

▲在迦納出生、成長的藝術家Amoako Boafo，與DIOR合作推出2021春夏男裝系列。

Amoako Boafo以黑人肖像為創作主軸，用手指沾取顏料，在畫布上揮灑，時尚對他來說，能夠帶來靈感，他說：「我偏好觀察具有時尚觸覺的人，與時尚品牌合作的有趣之處，是他們如何將我的手指畫化為服裝。」

▲DIOR 2021春夏清一色由黑人男模演繹，與藝術家Amoako Boafo的黑人肖像作品結合。

經常以花朵、園藝為靈感的DIOR，與喜愛葉狀織物的Amoako Boafo，用常春藤串起源頭，Kim Jones透露：「我們在迦納時，看到他作品中的人物穿著常春藤襯衫，驅使我們開始採用他作品中的質感、印花、圖案及色彩，並把肖像化為現實。」2021年春夏，些許復古感的常春藤襯衫上繡了珠飾，內搭高領長袖顯出層次，配上短褲及「帽神」Stephen Jones設計的巴斯克式貝雷帽，很有態度。

▲DIOR 2021春夏男裝，各種細節相當精彩。

條紋、花朵、螢光色調是2021春夏的主軸，從Amoako Boafo畫作中人物穿的服裝得來靈感，化為真實造型，印花上衣、短褲、靴子，是貫穿系列的設計，Oblique鏤空刺繡展現精湛工藝，人像也直接在服裝上出現，很直觀也無須贅言。

▲Oblique鏤空刺繡、貝蕾帽，細膩優雅，刺繡襯衫內搭高領，更有層次感。

配件自是相當精彩，小包延燒到男裝，硬挺的包型精巧細膩，經典馬鞍包反倒變大，並將翻蓋改為直接開口，實用性很高。鞋款除了涼鞋、靴子，還有染上螢光色的B23低筒運動鞋，讓男士們更容易變換造型。

▲靴子、涼鞋都是2021春夏出色配件。

▲DIOR 2021春夏男裝系列，透過影片曝光。（影／品牌提供）