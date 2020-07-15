Ean部落閣／到台中渡假吧！日月千禧限定套房用愛馬仕洗沐　泡泳池賞七期美景

文、圖／Ean

每個城市，至少都需要一間夠格的商務飯店作為國際門戶。在硝煙漸起、未來 2-3 年預期將大洗牌的台中土洋飯店大戰前夕，在中部，目前應仍以台中日月千禧酒店穩坐門戶擔當。作為大台中的首家國際五星級酒店，日月千禧位於七期市政商圈中心，不管是從高鐵台中站、台中火車站或自駕從國道一號的台中交流道下，車程都在 15-20 分鐘，可滿足絕大多數房客的交通便利需求

▲24 坪大的市政套房，寬敞舒適，合適作為國際商務人士較長時間差旅的居所

▲市政套房的客廳一隅

日前會下榻台中日月千禧酒店，也是因其座落位置的方便性。初夏，我接了台中一間減重診所的拍攝案，因應官網改版的照片需求，光是在台中就需分兩次拍攝，第一次在緊鄰七期的攝影棚，第二次則是臺中國家歌劇院外拍與診所內部拍攝。首次南下，業主為我安排入住於此，除了離攝影棚近，也方便我抽空先到歌劇院場勘並觀察最佳的拍攝時段。酒店出發散步僅約 12 分鐘可達，沿途經過一棟又一棟的七期豪宅，頗有摩登都會氣息，予人美好的台中印象。

▲為台中李宜瑞減肥診所李醫師與營養師團隊在臺中國家歌劇院前拍攝形象照

有度假感的商務酒店

我分別於 5 月底與 6 月下旬入住，前後住了三種房型，包括入門的豪華客房、威達套房以及市政套房。雖說有拍攝工作在身，但每每回到飯店休息，總讓我感到相當放鬆。六樓有座被鄰近漂亮大樓包圍、充滿都會感的戶外泳池，池子不算大但泡水解暑熱不是問題，泡完水推薦到同樓層的三溫暖，尤其是當整天的拍攝工作結束後，熱水池與烤箱、蒸氣室來回交替個兩輪，很舒壓，頓時有種自己是來度假的錯覺。

▲泳池與健身房，規模不若度假酒店，但已能滿足商務客人的運動需求

▲6F 的三溫暖能讓一天的工作疲憊獲得緩解（照片取自台中日月千禧酒店官網）

仿若置身美國都會的行政俱樂部 Happy Hour

更棒的是，若入住行政房型，每天早上 6 點半到晚間 10 點，可免費使用專屬的行政俱樂部，每天下午 5 – 7 點的 Happy Hour 會提供豐盛熱食、湯品、水果與甜點，若喜品酒也有紅白酒可小酌。我很享受夏天傍晚 7 點左右坐在落地窗邊的座位，當天空轉為藍調，七期市景華燈初上，一邊享用美食的那一刻，那讓我想起了紐約與芝加哥。

▲行政俱樂部每日傍晚 5-7 點，會提供豐盛的 Happy Hour

▲行政俱樂部以大面落地窗讓房客與七期市景近距離接觸

藝術展覽讓酒店有溫度還有彩度

雖非新飯店，2013 開幕迄今已 7 年，但整體狀況維持不錯，從大門進來右邊的旅覓酒吧，有著超挑高的雙邊落地窗，空間明亮清爽。一旁的大廳，每隔一段時間都會令人耳目一新，飯店持續邀請不同的藝術家在此展覽，我造訪當時正舉辦「MAGIC COIN—尋找心中的許願池」個展，藝術家呂英菖的 47 件作品分別展示在大廳、電梯間、5 樓行政俱樂部等，讓空間散發著藝術家作品所呈現的孩童純真與溫暖。用心的是，不光用眼睛欣賞，這份童真還能嚐到！旅覓酒吧就為該次個展量身打造了一款甜點，用藍柑橘凍代表許願池、食用花增添季節感，還有枚巧克力銅幣，太有巧思的食物設計。

▲一個展一甜點，左上角為點心坊量身打造的主題甜點

▲豪華客房的面積不算小，還規劃了沙發區

▲豪華客房的浴室，有浴缸可泡個舒服的澡

可俯瞰台中曼哈頓的市政套房，安適如家

24 層樓的台中日月千禧，共規劃 243 間客房並提供多種房型，主要都是以木質傢俱搭配玫瑰金色的設計，企圖營造低調奢華的居家感，其中又以市政套房讓我最有家的感覺！我喜歡簡約的木質調搭配米色系所呈現的大地風格，對我而言、金色可有可無，因兩面落地窗已是最華麗的風景。我入住的這間房，能同時看到台中市議會與臺中國家歌劇院，無怪乎窗外的七期會被譽為是台中曼哈頓，22 樓看出去，確實頗有國際都會感。

▲威達套房，空間有 16 坪大

▲威達套房的浴室，使用白色石材是我欣賞的風格，簡單明亮

▲市政套房的餐廳區，不管是用餐或工作都很合適

▲市政套房有 24 坪大，相當寬敞

24 坪大的市政套房相當大，門口一進來還多了間提供客人使用的洗手間，再來是一張配兩椅的大方桌，不管是要在這用餐或打電腦，都十分享受，不過若要安適、莫過是躺在窗榻，居高臨下欣賞白天的風和日麗，或夜裡的燈火星光，一不小心都容易看到出神。

▲市政套房一進門就有提供給訪客使用的洗手間

▲市政套房的臥室區

▲市政套房可欣賞臺中國家歌劇院為首的七期市景

▲市政套房前往浴室的廊道規劃成一更衣空間

▲市政套房的沐浴備品再升級，提供的是愛馬仕

但趕緊回過神，把握地利之便出去溜達吧！我自己推薦走路 5 分鐘就可到的蔦屋書店，兩層樓的空間有餐廳、選物及書店，尤其因疫情無法出國的此刻，來到這還真頗有一秒到東京的偽出國感，稍稍能一解無法飛出去的渴。

▲從陳設、選物到架上的日雜，來到蔦屋書店會有彷彿置身日本的錯覺

睡個好覺，這的早餐值得你準時起床！採自助餐形式，菜式繁多，還有現點現做。24 樓極炙牛排館的波士頓龍蝦料理很有名，這的早餐竟也不遑多讓的提供龍蝦粥，此外也有鹹豆漿可自己動手 DIY，不過最能撫慰我的還是簡單的一碗粥及幾品道地配菜，足矣。

▲自助式早餐種類相當豐富，口味亦有一定水準

/ Info. /

台中日月千禧酒店

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地址：台中市西屯區市政路77號

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作者：Ean /「Ean部落閣」、「Ean 的世界大旅攝」，歡迎來入駐！