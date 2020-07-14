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Janet氣老公帶兒上學迷路　急需Garmin太陽能智慧錶解救路癡

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記者陳雅韻／台北報導

備受運動愛好者追捧的Garmin，今發表3大系列升級為太陽能GPS智慧腕錶，特別邀形象陽光的Janet（謝怡芬）分享使用心得，嘗試過各種運動的她意外喜歡上2歲兒子Egan發現的呼吸功能，她說：「我個性太急，需要這項功能調節呼吸節奏。」問及老公George最需要哪種功能？她毫不考慮說：「GPS！他是一個大路癡！」

▲▼ Janet出席Garmin活動 。（圖／公關照）

▲▼ Janet出席Garmin活動 。（圖／公關照）

▲熱愛戶外運動的Janet，為Garmin太陽能智慧穿戴系列腕錶站台。（圖／Garmin提供，以下同）

Janet一家三口因新冠肺炎疫情，近幾個月都待在台灣，Janet交付路痴George任務帶兒子上學，無論走幾次都會迷路，讓她為之氣結，直言老公絕對需要一只GPS導航的Garmin錶；她則最期待下回衝浪戴上Garmin，紀錄她衝浪的影像。

▲▼ Janet出席Garmin活動 。（圖／公關照）

▲Garmin Instinct Solar本我系列搭載太陽能技術進化，省電模式下僅透過太陽能充電即可維持錶款日常運作，11,990元。

Garmin太陽能充電技術今年運用在fenix 6 Solar、Instinct Solar與Tactix Delta Solar等3大系列，強大之處在於世界首創的遮蔽不斷電設計，將太陽能轉化成電力的效率是業界的5倍，以入門Instinct Solar錶款為例，GPS探險模式下可達68天不需充電，省電模式下更能透過太陽能充電維持錶款日常運作，滿足戶外愛好者不斷電需求。

▲▼ Janet出席Garmin活動 。（圖／公關照）▲▼ Janet出席Garmin活動 。（圖／公關照）

▲Garmin軍事戰術腕錶Tactix Delta Solar太陽能複合式戰術GPS腕錶（左）36,990元，Instinct Solar系列太陽能GPS智慧腕錶運動衝浪版12,990元。。

運動風氣盛行，讓以強悍性能著稱的G-SHOCK，也在今年正式踏入運動智能錶領域，旗下GBD-H1000系列推出首款搭載心率偵測的GBD-H1000腕錶，配備GPS衛星定位功能，可即時顯示心率與移動距離等資訊，且依然維持品牌高規格的耐衝擊設計與防水達200米，腕錶同時配備雙充電系統，讓錶主依所處狀態選擇太陽能或USB快速充電。

▲▼G-SHOCK 。（圖／公關照）

▲G-SHOCK首款運動智能錶G-SQUAD GBD-H1000全系列共4種款式，單只14,000元。（圖／CASIO提供）

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關鍵字：

Garmin, G-SHOCK, Janet, 謝怡芬
fashion.net

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