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電捲棒讓髮絲斷裂、更毛躁？專業造型師指點「不傷髮質3大關鍵」

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▲▼造型師指點電捲棒不傷髮質3關鍵。（圖／翻攝ＩＧ、品牌提供）

▲髮型師指點使用電捲棒不傷髮的3大關鍵。(圖／翻攝IG@chahong_official、@sooyaaa__)

記者張毓容／台北報導

電捲棒、整髮器等造型工具是不少女生完美髮型的必備武器，但同時也是讓髮質變差的兇手，每日高溫塑型下，斷裂、毛躁、分岔越來越常見，想要有造型感就一定得犧牲髮質？專業髮型師指出，其實做好以下關鍵3點，就能有效降低造型工具對髮絲的傷害，搭配定期護髮，就能維持髮絲的柔順和亮麗光澤。

1.電棒溫度別超過180度

吹風機、電棒或直髮棒等高溫造型工具對髮絲造成的「熱傷害」，可說是平日傷害髮質的最大元兇。髮型師建議，最好挑選可控溫的電捲棒，且使用時，溫度盡量維持在160～180度之間。

▲▼造型師指點電捲棒不傷髮質3關鍵。（圖／翻攝ＩＧ、品牌提供）

▲頭髮潮濕時較脆弱、不耐熱，最好在乾髮狀態時使用電棒。(圖／翻攝IG@ponysmakeup)

2.別在濕髮時使用電棒

電棒要在乾髮狀態下使用。頭髮潮濕時，毛麟片會打開，髮絲處於較為脆弱狀態，比起乾髮時更容易受損，也更不耐熱，所以如果使用電棒前有先洗頭，建議先將頭髮吹乾再上電棒。

3.造型前先使用防熱髮品

在使用電捲棒、直髮器或吹風機高溫造型前，先利用有抗熱效果或修護熱傷害公用的護髮產品，在髮絲上形成保護膜，幫助髮絲防護對抗熱工具的高溫，同時還能使髮絲更有光澤、髮型更持久。

▲▼造型師指點電捲棒不傷髮質3關鍵。（圖／翻攝ＩＧ、品牌提供）

▲rahua 神奇核果熱修護輕盈滋養霜，60ml，NT$1,800。

被譽為「熱風防護罩」的rahua 神奇核果熱修護輕盈滋養霜，是專為一般至細軟髮質、染燙過後與經常日曬的秀髮打造，輕盈的乳霜質地，少量就能讓髮絲恢復活力，呈現柔順光澤，並能修護、強韌髮絲，防止吹整及梳髮造成受損斷裂。

▲▼造型師指點電捲棒不傷髮質3關鍵。（圖／翻攝ＩＧ、品牌提供）

▲DHC 海洋SPA造型護髮霜，130g，NT$580。

兼具造型與免沖洗護髮兩種功效，一瓶就能為髮絲保濕、修護、防高溫、防紫外線。白天可以當造型髮品，夜晚可作為免沖洗護髮霜使用，能幫助保護秀髮遠離紫外線及乾燥傷害，並守護因吹風機、造型工具等高溫而受損的髮絲，同時防止染髮褪色。

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關鍵字：

美妝, 髮型, 造型, 電棒, 電捲棒, 直髮器, 髮型師, 離子夾, 髮質, 傷髮
fashion.net

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