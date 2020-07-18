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拯救開叉、扁塌！女星「完美瀏海秘訣」其實超簡單

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▲▼拯救開叉、扁塌！揭開女星完美瀏海秘訣 。（圖／翻攝自IG、節目）

▲搞定瀏海，髮型就成功了一半。（圖／翻攝自IG/lalalalisa_m、lee_eun_ch）

編輯／Lily

瀏海是髮型的靈魂，完美瀏海不僅讓視覺減齡，更有出其不意的小臉效果，但高溫的夏季，還沒出門多久就開始扁塌，風一吹就開叉這該怎麼辦？學女星整理瀏海，無論怎麼動都完美。

BLACKPINK Lisa→定型液

瀏海是BLACKPINK Lisa的註冊商標，她的瀏海曾上熱搜關鍵字，網友一致讚許她的瀏海怎麼跳舞都不亂，紛紛跪求她的整髮秘技，因為她的瀏海比較厚，即使吹亂也不容易有空洞。

▲▼拯救開叉、扁塌！揭開女星完美瀏海秘訣 。（圖／翻攝自IG、節目）

▲像Lisa這樣的厚瀏海，只要噴上定型液就OK。（圖／翻攝自《青春有你2》）

Lisa就曾在大陸選秀節目《青春有你2》分享她的瀏海固定秘訣，原來吹整瀏海後只要噴上定型噴霧就OK，所以女孩們別再抗拒定型噴霧了，最新型態的定型噴霧越來越自然，噴後不僵硬又能維持造型原貌，這個動作千萬不要省！

▲▼拯救開叉、扁塌！揭開女星完美瀏海秘訣 。（圖／翻攝自IG、節目）

▲Joy分享瀏海要用髮捲捲到底，這樣髮根才會站起來。（圖／翻攝《Get It Beauty》）

Red Velvet Joy→髮捲+定型液

女團Red Velvet的Joy的髮型也有著漂亮瀏海，她曾在美妝節目《Get It Beauty》分享過整理瀏海的訣竅，瀏海先用法捲捲出自然弧度後，再噴上定型噴霧，創造空氣感瀏海。她進一步說明，和整髮器比起，髮捲的弧度更為自然，愛美的女生不妨試試看。

▲▼拯救開叉、扁塌！揭開女星完美瀏海秘訣 。（圖／翻攝自IG、節目）

▲用這個方式不用打濕就能讓髮流乖乖聽話。（圖／翻攝自IG/lee_eun_ch）

瀏海分叉怎麼辦？

很多女生起床瀏海都會左右分開，無論怎麼吹都吹不回原貌，如果這時又沒時間把頭髮打濕，這時不妨試試髮型師的秘訣。這時後先將瀏海中分，接著左右交叉用髮夾固定，也就是打亂原本的髮流，拿出吹風機朝著髮根向下吹，這時一直分叉的瀏海就會乖乖恢復原本的髮流，接著再照原本造型步驟即可。

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關鍵字：

瀏海, 秘訣, 整理, 女星
fashion.net

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