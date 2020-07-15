貝拉哈蒂德快閃紐奧良宛如行走藝術品　全新泳裝大片美出天際

記者王則絲／台北報導

在去年12月疫情爆發前夕，超模貝拉哈蒂德（Bella Hadid）快閃紐奧良一日遊，一天下來換了多套服裝，也搭配日夜不同的妝容，走在街頭宛如行走的藝術品，在每個場景都留下了笑容與時尚大片。喜歡水邊活動的貝拉哈蒂德，近期釋出了為Calvin Klein拍攝的泳裝形象，零缺點身材火辣演繹，水中視角實在美出天際！

原來貝拉哈蒂德這次來到紐奧良遊玩是收到代言品牌MICHAEL KORS的邀請，紐奧良正好為設計師Michael Kors最喜歡的城市之一，因此特地為貝拉哈蒂德安排了專屬的24小時快閃踩點行程。

▲貝拉哈蒂德的紐奧良一日遊時尚大片。（圖／品牌提供，以下同）



在實境影片中可以看見貝拉哈蒂德少了平時在時尚場合時的招牌厭世臉，反而多了許多少女的笑容，就像闖關一樣，每一個行程結束後再循著Michael Kors的安排前進。貝拉哈蒂德除了扮成餐廳員工自己製作三明治之外，還到了有「世界咖啡館」之名的Café Du Monde大啖法式點心，再到Preservation Hall近距離欣賞爵士樂表演，最後則抵達波本街體驗當地夜生活。

貝拉哈蒂德在本次的紐奧良之旅中，穿的也正是MK系列服裝，也順道示範了新包款，不論是白天的牛仔拼接造型，還是夜晚的皮衣勁裝，貝拉哈蒂德都展現了名模的架勢，完美演繹，在紐奧良的各處拍下了時尚大片。

除此之外，貝拉哈蒂德近日於個人IG上釋出火辣工作照，熱愛戲水活動的她提到：「能在水裡工作簡直是天堂。」這次是為Calvin Klein所拍攝的泳裝形象，從水中仰望的視角讓貝拉哈蒂德的好身材一覽無遺，加上水波紋與光影的折射，整體畫面美出天際，不只是因為有個完美的模特，更仰賴背後團隊的技術與辛苦。

▲貝拉哈蒂德為CK泳裝拍攝形象大片。（圖／翻攝自IG@bellahadid，以下同）



►過期票券別浪費！簡單3步驟 教你搶救妙招