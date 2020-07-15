「錶王」PP三連發逾500萬複雜錶　面盤上演報時動態秀

▲PP一口氣發表3款複雜功能新錶。（圖／PP提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

本以為受新冠肺炎影響，「錶王」PP（Patek Philippe，百達翡麗）會暫緩發表2020年新錶，未料昨一口氣發布3款，且全是身價突破500萬元的高階複雜功能錶，當中Ref.5370P-011雙追針計時碼錶、Ref.5270J-001萬年曆計時碼錶是在面盤顏色與材質上做變化，最受矚目仍是難得開鏤空面盤設計的Ref. 5303R-001三問腕錶。

▲PP Ref. 5303R-001三問腕錶，未定價。



Ref. 5303R-001三問腕錶的前身，是去年在新加坡鐘錶藝術大展中推出的Ref.5303三問陀飛輪腕錶，當時只限量12只，今年新版本納為現有時計系列的一員，一改傳統錶面，展露開放結構，直接可在腕上欣賞三問裝置敲錘與簧條運作，指針也特別改為鏤空，讓各式功能不被遮蔽；玫瑰金錶殼亦是一大亮點，搭配拱面打磨的寬大錶環，錶側與錶耳則以白金精雕葉子嵌花裝飾，目前未定價。

▲PP藍色大明火琺瑯新面盤的Ref.5370P-011雙追針計時碼錶（左）8,004,000元，Ref.5270J-001萬年曆計時碼錶5,140,000元。



PP Ref.5370P-011雙追針計時碼錶則是面盤換色，正式取代前一代的黑色琺瑯款式，改為藍色大明火琺瑯面盤；而搭載首款完全由PP自製的萬年曆計時秒機芯的Ref.5270J-001腕錶，則是同型錶款中第一只18K金錶款，流露古典味。

▲勞力士代言人傑奇史都華爵士（左）與馬克韋伯現身一級方程式錦標賽奧地利站。（圖／勞力士提供，以下同）



▲2020年一級方程式錦標賽勞力士奧地利大獎賽開賽。



另一讓錶迷敲碗期待的龍頭品牌勞力士（Rolex），尚未正式發布年度新錶，僅先發布贊助的一級方程式錦標賽，終於在7月第一個周末在奧地利揭開序幕，先以行銷活動做暖身。