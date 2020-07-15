80%男生不懂女友氣什麼！男女思維4大差異：其實「我愛你」很好用

編輯／Molly 圖／翻攝IG@tvndrama.official

網路上曾有一句對男女吵架時的調侃：「有80%的男生找不出女朋友生氣的原因，剩下的20％連女朋友生氣了都看不出來。」很多時候另一半不是故意要氣妳，而是男生看事情的角度和思考方式與女生有很大的不同，他們真的不懂這樣妳會不高興，像是以下4個最常聽到的男女思維差異，來看看你知道幾個？

1.男人想聽「我需要你」，女人想聽「我愛你」



在感情中，男生和女生都需要被另一半給予認可感，但「認可」的來源卻不同。男人需要感到被另一半信任和被需要，這會帶給男生成就感，願意當妳的英雄；女人則是需要感受到愛意，透過另一半的付出和言語上的表達，來確認自己是被寵愛的。

2.男生需要獨處，女生需要傾聽



面對壓力、不順心的事情時，女生很需要一個可以傾聽的人，聽她述說她的想法、陪她談論問題，不管有沒有給予建議，就是需要有個人聽她們說話就對了。

而男生則是更喜歡獨處，當心情煩燥時，他們需要有不受干擾、能獨自思考解決問題的時間和空間，像是自己在窗邊看一會報紙、玩遊戲或是在陽台吸煙等等。

3.男生在意大事，女生看重細節



很多男生會認為，要先擁有成功的事業、買得起車子、房子，才能獲得女生的青睞。但其實對於女生來說，有時候只要一束花、一句「我想你」或日常的噓寒問暖、難過時溫柔的關懷等這類小細節就能讓她們感受到另一半對自己的愛護和在乎。

4.男生把抱怨當成責怪，女生把沈默當成拋棄



有些男生覺得女生很愛碎碎念，但女生的「抱怨」都暗藏了她們沒說出口的需求，像是「你有時間都跟朋友出去」，其實她們想要的是另一半能多花點時間陪她，可是在男生聽來就會以為這是責備、管束。

而男生的沈默對女生來說則是一種災難、刑罰，有時候男生或許只是需要獨處，安靜地思考、平復心情，但看在女生眼裡就會認為另一半完全不在意自己、想拋棄自己。

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