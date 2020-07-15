fb ig video ETtoday search mobile

80%男生不懂女友氣什麼！男女思維4大差異：其實「我愛你」很好用

>

▲▼男女思維4大差異。（圖／翻攝IG@tvndrama.official）

編輯／Molly　圖／翻攝IG@tvndrama.official

網路上曾有一句對男女吵架時的調侃：「有80%的男生找不出女朋友生氣的原因，剩下的20％連女朋友生氣了都看不出來。」很多時候另一半不是故意要氣妳，而是男生看事情的角度和思考方式與女生有很大的不同，他們真的不懂這樣妳會不高興，像是以下4個最常聽到的男女思維差異，來看看你知道幾個？

▲▼4個男女思維方式差異。（圖／翻攝IG@tvndrama.official）

1.男人想聽「我需要你」，女人想聽「我愛你」

在感情中，男生和女生都需要被另一半給予認可感，但「認可」的來源卻不同。男人需要感到被另一半信任和被需要，這會帶給男生成就感，願意當妳的英雄；女人則是需要感受到愛意，透過另一半的付出和言語上的表達，來確認自己是被寵愛的。

▲▼4個男女思維方式差異。（圖／翻攝IG@tvndrama.official）

2.男生需要獨處，女生需要傾聽

面對壓力、不順心的事情時，女生很需要一個可以傾聽的人，聽她述說她的想法、陪她談論問題，不管有沒有給予建議，就是需要有個人聽她們說話就對了。
而男生則是更喜歡獨處，當心情煩燥時，他們需要有不受干擾、能獨自思考解決問題的時間和空間，像是自己在窗邊看一會報紙、玩遊戲或是在陽台吸煙等等。

▲▼男女思維4大差異。（圖／翻攝IG@tvndrama.official）

3.男生在意大事，女生看重細節

很多男生會認為，要先擁有成功的事業、買得起車子、房子，才能獲得女生的青睞。但其實對於女生來說，有時候只要一束花、一句「我想你」或日常的噓寒問暖、難過時溫柔的關懷等這類小細節就能讓她們感受到另一半對自己的愛護和在乎。

▲▼男女思維4大差異。（圖／翻攝IG@tvndrama.official）

4.男生把抱怨當成責怪，女生把沈默當成拋棄

有些男生覺得女生很愛碎碎念，但女生的「抱怨」都暗藏了她們沒說出口的需求，像是「你有時間都跟朋友出去」，其實她們想要的是另一半能多花點時間陪她，可是在男生聽來就會以為這是責備、管束。

而男生的沈默對女生來說則是一種災難、刑罰，有時候男生或許只是需要獨處，安靜地思考、平復心情，但看在女生眼裡就會認為另一半完全不在意自己、想拋棄自己。

►其實男生也需要安全感！做對4大關鍵讓他更愛妳

►不想再當單身狗？做對4招就能快速脫單　或許真愛隱藏在身邊

►過期票券別浪費！簡單3步驟　教你搶救妙招

fashion.net

熱門文章

孫芸芸辦公室曝光！洩露強迫症：鉛筆要同款削尖、2罐糖滿足口慾

孫芸芸辦公室曝光！洩露強迫症：鉛筆要同款削尖、2罐糖滿足口慾

必買九重葛花色！CHANEL 「漫步地中海」泳裝、束口袋爆款揭曉

必買九重葛花色！CHANEL 「漫步地中海」泳裝、束口袋爆款揭曉

曾之喬綠油油凡人難駕馭　連Cartier坦克錶、絲繩手環都不放過

曾之喬綠油油凡人難駕馭　連Cartier坦克錶、絲繩手環都不放過

DIOR x偉士牌打造地表最夢幻機車

DIOR x偉士牌打造地表最夢幻機車

LV撂1758克拉鑽石原石來台！拳頭尺寸、史上第二大

LV撂1758克拉鑽石原石來台！拳頭尺寸、史上第二大

Marc Jacobs把奶油擠在包上！「蛋糕」系列可愛到想咬一口

Marc Jacobs把奶油擠在包上！「蛋糕」系列可愛到想咬一口

Angelababy披「超狂銀髮」認不出　再戴MM6袖套造型大突破

Angelababy披「超狂銀髮」認不出　再戴MM6袖套造型大突破

林俊傑爬山棄百萬名錶　招搖4,500元G-SHOCK聯名款

林俊傑爬山棄百萬名錶　招搖4,500元G-SHOCK聯名款

李晶晶再累也堅持童裝事業　打造小淑女套裝寵女兒

李晶晶再累也堅持童裝事業　打造小淑女套裝寵女兒

多吃「防曬食物」很有效！5招簡單又實用的「佛系美白法」

多吃「防曬食物」很有效！5招簡單又實用的「佛系美白法」

ET Fashion

推薦閱讀

絕不講真心話「藏很深」星座Top 3 ！天蠍保護自己、第一名超意外

絕不講真心話「藏很深」星座Top 3 ！天蠍保護自己、第一名超意外

美國超模穿超狂「三點式泳裝」辣翻全球！幕後攝影師竟來自台灣

美國超模穿超狂「三點式泳裝」辣翻全球！幕後攝影師竟來自台灣

日本藥妝研究室／第一名竟然不是安耐曬！日本藥妝店2020熱賣防曬TOP10

日本藥妝研究室／第一名竟然不是安耐曬！日本藥妝店2020熱賣防曬TOP10

振興券開跑！星巴克「連3天買一送一」　抹茶綠環保木紋餐盒讓人想收藏 雅頓膠囊90顆5500元➔1888元！根本臉部小熨斗　全球熱銷7.3億顆 蔡依林、楊丞琳都綁起來了！俏皮可愛的「雙丸子頭」回歸 王俊凱與溫昇豪「差22歲」都愛花襯衫！龍蝦、幽浮圖樣帥氣又減齡 3個「日常小心機」讓男友主動黏妳　訊息來了先放著千萬別秒回 多吃「防曬食物」很有效！5招簡單又實用的「佛系美白法」 安格斯12星座一周運勢7/13-7/19　水逆過！巨蟹工作翻紅、獅子桃花旺

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面