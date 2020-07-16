給你一夜好眠！「幫助入睡」的3種方案，讓你不再越睡越累

▲現代人生活壓力大，睡眠品質每下愈況。（圖／Unsplash）

記者曾怡嘉／ 綜合報導

睡眠的品質，對於身體、心理的健康具有關鍵性的影響，同時也表現在肌膚的外觀。然而高速運轉的生活步調、無所不在的環境刺激，讓「一夜好眠」幾乎成為奢侈的期待。好夢心理治療所吳家碩臨床心理師表示，改善睡眠品質要從生活習慣著手，善用助眠香氛也是一個好方式。

▲Bamford 甯靜舒緩膏，15ml，990元。

Bamford 相信植物的療癒力，因此Bamford Haybarn SPA 研發養心凝神的植萃保養療程，採用具活性成分的藥用植物與頂級天然有機成分，以甯靜金三角岩蘭草、洋甘菊、薰衣草，三款具安定、舒緩功效的精油為主軸，推出「B Silent 甯靜系列」。 Bamford B Silent 甯靜系列產品與身體療程能放鬆身心，為自己準備好進入更深沉、平穩的睡眠。

▲NEOM靜心舒眠枕頭噴霧，給人療癒溫和氣息。

NEOM靜心舒眠系列，以新鮮果香氣息幫助您睡得更深更香甜。完美結合洋甘菊的蘋果蜜香、伊蘭伊蘭的恬雅花香，以及雪松柔和的木質氣息，以11種純淨精油共譜出自然清新的助眠香息。全系列包含香氛蠟燭、枕頭噴霧、潤澤霜、泡泡浴、精油共5款商品，幫助在夜晚平靜心情、維持身心平衡，準備進入一夜好眠 ！

▲Melvita 薰衣草舒壓好眠按摩油，100ml ，1,480元。

睡不好嗎？Melvita以富含3大天然舒眠植萃有機薰衣草精油、芝麻油及有機山金車萃取的薰衣草舒壓好眠系列，設計出一套針對失眠壓力大的女性推出薰衣草舒壓放鬆按摩療程。

療程特色以溫熱植物按摩油透過大循環按摩方式讓身體肌肉更易進入放鬆狀態，溫柔而深層的揉捏手法，全面性地改善現代人因忙碌緊繃壓力造成的失眠問題，使僵硬疲憊的肌肉神經與心靈帶來安撫釋放同時強化滋補，進而有助入眠並提升睡眠品質。

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