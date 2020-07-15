周迅穿CHANEL「高綁頭巾」氣場驚人　厭世臉HOLD住難懂造型





▲大陸女星周迅出任香奈兒（CHANEL）形象大使多年，奠定凡人難超越的高級美 。（圖／翻攝自周迅微博）



記者鮑璿安／台北報導

大陸女星周迅出任香奈兒（CHANEL）形象大使多年，得天獨道的美感總是讓粉絲一再驚艷，近日她登上《T Magazine》大陸7月封面，更是換上超高頭巾，身著品牌秋季外衣大展「高級美」，如此高難度造型卻完全HOLD住，引發粉絲驚呼：「不愧是周迅女王」。

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在 Instagram 查看這則貼文 Bonfanzhang hair（@bonbonzhangfan）分享的貼文 於 PDT 2020 年 7月 月 13 日 下午 9:52 張貼

45歲女星周迅貴為高級美代表，近期出鏡大陸版《T Magazine》7月封面，帶來超乎以往的全新造型，只見略顯復古的鏡頭下，周迅盤髮綁起高頭巾，一連拍攝多套裝扮，散發異域女子氣息。即使周迅面無表情，表現力仍是相當強大，加上妝容上一抹亮麗的「桃粉色」腮紅，種種衝突元素疊加在一起，凡人實在難以駕馭。

在 Instagram 查看這則貼文 Zhang JiaCheng（@lesliezhang1992）分享的貼文 於 PDT 2020 年 7月 月 14 日 上午 8:43 張貼

但周迅用驚人氣場成功輕鬆HOLD住，站在深色背景前方，身穿香奈兒（CHANEL）早秋系列出鏡，外衣俐落剪裁之下搭配整齊排扣，與豐富的雙C珠寶元素點綴，增添濃厚貴氣。或是演繹女裝品牌AETNA PROJECT印花西裝，液態閃片材質遇上獨特的花瓣裝點，遊走於復古與高級感之間，周迅上身之後瞬間把衣著的高齡氣息壓下，強大氣場毋庸置疑。此次畫面曝光之後也引發粉絲留言：「高級美沒話說」、「這身造型放在路人身上絕對是慘劇」、「周迅是人間香奈兒」、「不愧是周迅女王」。

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