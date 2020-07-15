美國超模穿超狂「三點式泳裝」辣翻全球！幕後攝影師竟來自台灣

記者鮑璿安／台北報導

知名美國體育週刊運動畫刊（Sports Illustrated）擁有超過300萬訂戶，最新曝光的泳裝特輯封面中，請到三位超模穿著火辣比基尼出鏡，僅遮住重點部位的「三點式」泳裝掀起討論。令眾人意外的是，背後掌鏡人竟然來自台灣。

在 Instagram 查看這則貼文 Sports Illustrated（@sportsillustrated）分享的貼文 於 PDT 2020 年 7月 月 13 日 上午 5:43 張貼

攝影師蔡宇（Yu Tsai）曾在《美國超級名模生死鬥》、《亞洲超級名模生死鬥》擔任評審，拍攝女星更包括安海瑟薇﻿（Anne Hathaway）與綺拉奈特莉（Keira Knightley）等一線大咖。近期蔡宇為運動畫刊拍攝泳裝特輯，請到新生代超模凱特博克（Kate Bock）、奧利維亞卡波（Olivia Culpo）以及潔絲敏山德斯（Jasmine Sanders）合體出鏡。三人換上黑色泳裝，細肩帶與腰間綁帶設計完美包覆超模們的S曲線身型，最火辣的就屬站在中間C位的潔絲敏山德斯，以獨特的「三點式」泳裝遮住重點部位，大膽展現火辣身材，引發全球體育迷關注。

在 Instagram 查看這則貼文 YuTsai Host / Photographer（@yutsai88）分享的貼文 於 PDT 2020 年 7月 月 13 日 下午 9:51 張貼

在 Instagram 查看這則貼文 YuTsai Host / Photographer（@yutsai88）分享的貼文 於 PDT 2020 年 7月 月 14 日 上午 11:27 張貼

此次拍攝畫面曝光之後，擁有 140萬粉絲追蹤的官方IG隨即分享照片，並且標註了台灣攝影師蔡宇， 短短一日該貼文讚數就快飆破兩萬，不少粉絲大讚：「是結合力量與美感的照片。」蔡宇也公開了自己與三位超模相擁的合照，彰顯拍攝之餘的好感情。

其實蔡宇在12歲才移民美國，受過台灣教育，因此讀寫中文都難不倒，然而踏入攝影界也是因為父親在台灣時擔任過婚紗攝影師，他更曾在訪談中透露自己始終以身為台灣人而驕傲，會繼續在時尚圈發光發熱。

在 Instagram 查看這則貼文 YuTsai Host / Photographer（@yutsai88）分享的貼文 於 PDT 2020 年 7月 月 9 日 下午 8:00 張貼

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