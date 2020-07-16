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《雖然是精神病但沒關係》實體繪本上市！暗黑童話讓金秀賢讀到爆哭

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編輯／Emily　圖／翻攝自yes24.com、IG@tvndrama.official

韓劇《雖然是精神病但沒關係》熱播，整部劇宛如暗黑童話，每一集也以不同的童話故事為主題，除了耳熟能詳的《紅舞鞋》、《藍鬍子》、《美女與野獸》等故事之外，《啖食惡夢長大的少年》和《喪屍小孩》則是劇中童話故事作家女主「高文英」的原創故事，而現在這兩篇故事推出了實體繪本，粉絲們必收藏。

▲雖然是精神病但沒關係繪本。（圖／翻攝自yes24.com）

《啖食惡夢長大的少年》和《喪屍小孩》分別在第一集和第四集出現，兩個故事在播出時都引起觀眾熱烈討論，除了切合劇情，本身也帶有豐富寓意，很適合成年人閱讀，搭配韓國插畫家「jamsan74」提姆波頓風的詭譎、暗黑風格插畫，讓大家紛紛敲碗想收實體書，如今願望終於成真。

《啖食惡夢長大的少年》講述一個因為痛苦記憶不斷做噩夢的少年，請求魔女幫他消除不好的記憶，但少年卻依舊無法感到幸福，魔女告訴他唯有將痛苦、被傷害的記憶深藏在內心深處過活的人，才能變得更堅強、更熱情、更有韌性，只有那樣的人才能獲得幸福。

▲雖然是精神病但沒關係繪本。（圖／翻攝自yes24.com）

▲雖然是精神病但沒關係繪本。（圖／翻攝自yes24.com）

▲雖然是精神病但沒關係繪本。（圖／翻攝自yes24.com）

▲雖然是精神病但沒關係繪本。（圖／翻攝自yes24.com）

《喪屍小孩》講述一個只有食慾、沒有情感的孩子，母親不斷的餵養他，直到最後並獻出了自己的身軀，而孩子終於第一次開口說出：「媽媽，真是溫暖啊！」究竟孩子需要的是溫飽，還是其實最想獲得父母的關愛？劇中金秀賢在看故事時哭泣的場面，讓觀眾深刻體會故事傳遞的訊息。

▲雖然是精神病但沒關係繪本。（圖／翻攝自yes24.com）

▲雖然是精神病但沒關係繪本。（圖／翻攝自yes24.com）

▲雖然是精神病但沒關係繪本。（圖／翻攝自yes24.com）

▲雖然是精神病但沒關係繪本。（圖／翻攝自yes24.com）

兩本書在韓國Yes24和教保文庫販售，價格為10,800韓元（約台幣265元），從網友分享的照片可以看到，書打開竟然有高文英作家的簽名，實在是太可愛了，可惜目前只有韓文版，只能跪求快出中文版啊！

另外電視劇中，高文英居住的房子就像一座古老陰森的城堡，童話風場景讓劇迷們好想朝聖，原來拍攝地點是位於韓國原州的SANIDA cafe，城堡風的前門搭上佈景，經過後製就變成文英的家，日後有機會出國旅遊的話，可以去踩點、享受咖啡時光。


 

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關鍵字：

雖然是精神病但沒關係, 繪本, 實體書, 故事, , 童話
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