fb ig video ETtoday search mobile

手動比電動還潮！　樂高推80年代紅白機，重現瑪利歐「復古跳躍」

>

▲樂高推出復古NES任天堂主機。（圖／樂高提供、翻攝Takara Tomy官網）

▲樂高推出復古NES任天堂主機。（圖／樂高提供、翻攝Takara Tomy官網，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

目前相當火紅的任天堂不僅遊戲主機受討論，與丹麥玩具大廠樂高（LEGO）的首度聯名商品，也即將在8／1正式開賣，近期樂高又宣佈除了旗下全新系列「樂高超級瑪利歐」之外，另外加碼推出以任天堂80年代的經典美版紅白機「NES」為主題的樂高玩具「LEGO Nintendo Entertainment System」也將同時開賣。

這款在1980年代風靡美國市場的紅白機，以樂高為素材重新讓民眾「組裝回味」，細節相當到位，包含遊戲卡槽與卡帶、手把搖桿控制器、以及電線等經典配備全都有，加上盒組中更包含復古電視機，就算當居家擺飾也很可以！

▲樂高推出復古NES任天堂主機。（圖／樂高提供、翻攝Takara Tomy官網）

此外，還設計有卷軸移動的8位元復古超級瑪利歐遊戲畫面，只要轉動電視機旁邊的把手，電視內畫面就會以「手動」呈現瑪利歐在遊戲中跳躍的經典復古場景，若將「71360瑪利歐冒險主機」中的樂高瑪利歐人偶開機，放在LEGO NES復古電視上，樂高瑪利歐人偶還會「加碼」發出隱藏版特別音效及動畫（叫人兩樣都買簡直就太邪惡了啊啊啊啊！）。

▲樂高推出復古NES任天堂主機。（圖／樂高提供、翻攝Takara Tomy官網）

業者表示，LEGO NES以及樂高超級瑪利歐全系列，將會在2020台北國際ACG博覽會正式公開亮相，而LEGO NES也會於8／1起與「樂高超級瑪利歐」系列一起正式在台灣上市。

而懷舊商品並非只有樂高推出，日本玩具大廠 Takara Tomy 在之前就發表一系列「昭和懷舊商品」，像是真的能使用的扇風機、收音機跟電視機等等，也讓民眾能感受復古設計的魅力。

▲樂高推出復古NES任天堂主機。（圖／樂高提供、翻攝Takara Tomy官網）

▲樂高推出復古NES任天堂主機。（圖／樂高提供、翻攝Takara Tomy官網）

▲樂高推出復古NES任天堂主機。（圖／樂高提供、翻攝Takara Tomy官網） 

關鍵字：

樂高, ＬＥＧＯ, 任天堂, 紅白機, ＮＥＳ, Takara Tomy
fashion.net

熱門文章

孫芸芸辦公室曝光！洩露強迫症：鉛筆要同款削尖、2罐糖滿足口慾

孫芸芸辦公室曝光！洩露強迫症：鉛筆要同款削尖、2罐糖滿足口慾

必買九重葛花色！CHANEL 「漫步地中海」泳裝、束口袋爆款揭曉

必買九重葛花色！CHANEL 「漫步地中海」泳裝、束口袋爆款揭曉

曾之喬綠油油凡人難駕馭　連Cartier坦克錶、絲繩手環都不放過

曾之喬綠油油凡人難駕馭　連Cartier坦克錶、絲繩手環都不放過

DIOR x偉士牌打造地表最夢幻機車

DIOR x偉士牌打造地表最夢幻機車

LV撂1758克拉鑽石原石來台！拳頭尺寸、史上第二大

LV撂1758克拉鑽石原石來台！拳頭尺寸、史上第二大

Marc Jacobs把奶油擠在包上！「蛋糕」系列可愛到想咬一口

Marc Jacobs把奶油擠在包上！「蛋糕」系列可愛到想咬一口

Angelababy披「超狂銀髮」認不出　再戴MM6袖套造型大突破

Angelababy披「超狂銀髮」認不出　再戴MM6袖套造型大突破

林俊傑爬山棄百萬名錶　招搖4,500元G-SHOCK聯名款

林俊傑爬山棄百萬名錶　招搖4,500元G-SHOCK聯名款

李晶晶再累也堅持童裝事業　打造小淑女套裝寵女兒

李晶晶再累也堅持童裝事業　打造小淑女套裝寵女兒

多吃「防曬食物」很有效！5招簡單又實用的「佛系美白法」

多吃「防曬食物」很有效！5招簡單又實用的「佛系美白法」

ET Fashion

推薦閱讀

絕不講真心話「藏很深」星座Top 3 ！天蠍保護自己、第一名超意外

絕不講真心話「藏很深」星座Top 3 ！天蠍保護自己、第一名超意外

日本藥妝研究室／第一名竟然不是安耐曬！日本藥妝店2020熱賣防曬TOP10

日本藥妝研究室／第一名竟然不是安耐曬！日本藥妝店2020熱賣防曬TOP10

美國超模穿超狂「三點式泳裝」辣翻全球！幕後攝影師竟來自台灣

美國超模穿超狂「三點式泳裝」辣翻全球！幕後攝影師竟來自台灣

蔡依林、楊丞琳都綁起來了！俏皮可愛的「雙丸子頭」回歸 王俊凱與溫昇豪「差22歲」都愛花襯衫！龍蝦、幽浮圖樣帥氣又減齡 雅頓膠囊90顆5500元➔1888元！根本臉部小熨斗　全球熱銷7.3億顆 3個「日常小心機」讓男友主動黏妳　訊息來了先放著千萬別秒回 多吃「防曬食物」很有效！5招簡單又實用的「佛系美白法」 安格斯12星座一周運勢7/13-7/19　水逆過！巨蟹工作翻紅、獅子桃花旺 超過一半女生不知道！熟記以下「防曬知識」，曬不黑也曬不老

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面