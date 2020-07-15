手動比電動還潮！　樂高推80年代紅白機，重現瑪利歐「復古跳躍」

▲樂高推出復古NES任天堂主機。（圖／樂高提供、翻攝Takara Tomy官網，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

目前相當火紅的任天堂不僅遊戲主機受討論，與丹麥玩具大廠樂高（LEGO）的首度聯名商品，也即將在8／1正式開賣，近期樂高又宣佈除了旗下全新系列「樂高超級瑪利歐」之外，另外加碼推出以任天堂80年代的經典美版紅白機「NES」為主題的樂高玩具「LEGO Nintendo Entertainment System」也將同時開賣。

這款在1980年代風靡美國市場的紅白機，以樂高為素材重新讓民眾「組裝回味」，細節相當到位，包含遊戲卡槽與卡帶、手把搖桿控制器、以及電線等經典配備全都有，加上盒組中更包含復古電視機，就算當居家擺飾也很可以！

此外，還設計有卷軸移動的8位元復古超級瑪利歐遊戲畫面，只要轉動電視機旁邊的把手，電視內畫面就會以「手動」呈現瑪利歐在遊戲中跳躍的經典復古場景，若將「71360瑪利歐冒險主機」中的樂高瑪利歐人偶開機，放在LEGO NES復古電視上，樂高瑪利歐人偶還會「加碼」發出隱藏版特別音效及動畫（叫人兩樣都買簡直就太邪惡了啊啊啊啊！）。

業者表示，LEGO NES以及樂高超級瑪利歐全系列，將會在2020台北國際ACG博覽會正式公開亮相，而LEGO NES也會於8／1起與「樂高超級瑪利歐」系列一起正式在台灣上市。

而懷舊商品並非只有樂高推出，日本玩具大廠 Takara Tomy 在之前就發表一系列「昭和懷舊商品」，像是真的能使用的扇風機、收音機跟電視機等等，也讓民眾能感受復古設計的魅力。