Miuccia Prada迎來最後一個Solo系列　PRADA 2021春夏以簡約探索服裝本質

▲PRADA發表2021年早春女裝與春夏男裝系列。（影／品牌提供）

記者王則絲／台北報導

PRADA早春女裝暨春夏男裝系列已於台灣時間昨日晚間8點以線上形式正式發表完畢，同時這也是創意總監Miuccia Prada的最後一個SOLO系列，9月起則會亮相與共同創意總監Raf Simons首個合作作品。PRADA 2021 SS系列著眼於服裝的本質，以「簡約」設計貫徹2021的春夏，邀請大家一同於影片中欣賞。

在 Instagram 查看這則貼文 Prada（@prada）分享的貼文 於 PDT 2020 年 7月 月 14 日 上午 5:11 張貼

疫情影響下少了實體的時裝大秀，各品牌輪番以線上直播影片發表新系列，不僅讓全球時尚迷都能同時擁有「秀場第一排」般的視野，更使模特兒的表現形式變得更多元。

「一個聲音，多種視角」為這次PRADA 2021春夏系列影片的總覽概念，Miuccia Prada邀請了5位藝術家：攝影師Willy Vanderperre、美國藝術家Martine Syms、波蘭籍攝影師Joanna Piotrowska、德國攝影師Juergen Teller和美國影像創作家Terence Nance，分別以自己的角度捕捉、觀察PRADA本季系列，並透過獨特的意識與陳述方式創造出5段風格迥異的影片，看似互相分歧，卻也因展現了多元觀點，才能同時打中更多觀眾。

▲5位藝術家分別用不同的角度呈現PRADA 2021春夏新作品，你最喜歡哪種詮釋視角？（圖／品牌提供，以下同）



Miuccia Prada在本季探索身為設計師的使命，「我們作為時裝設計師的工作就是為人們創造衣服，創造漂亮、聰明的服裝，就是我們的價值。」並對服裝的本質提出「怎麼穿衣服、在哪裡穿、為什麼而穿？」的疑問，Miuccia Prada認為一件衣服具有它的用途與價值，簡單漂亮、又能穿得長久，才是能適應這變化多端的世界最重要的特質。

因此Miuccia Prada在本系列中強調功能性與美學的完美結合，並同時展現古典與未來主義，在1990年代的極簡風格中挹注了當代的新科技。男裝系列以「合身窄版」為本次主軸，採用創新技術的PRADA尼龍面料製成，讓傳統西服擁有舒適彈力；女裝部分也使用相同面料，以低調內斂的黑、白、灰以及淺駝色、灰調淡粉色組成全系列，且不時能看見PRADA的三角標誌；以及採用90年代經典運動系列Linea Rossa的經典工藝、皮革、棉布、塔夫綢等材質打造的運動服系列。

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