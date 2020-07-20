小琉球值得多玩好幾天！海龜燒、牽絲起司餅、分層果汁　8樣美食看完衝一波

說到去小琉球玩，大家總是說一天就玩完了，但你確定有了這些美食能不多留幾天嗎？

小琉球相思麵

一碗稍有硬度的細麵加上傳統燒柴煮的肉燥滷汁就等於平凡的幸福！再加入店家特製相思辣椒，又香又辣超級涮嘴！炸小琉球肉丸也很多人推薦，吃完讓你回到家還想著它！

▲（圖／美食客KUKU提供）

大福羊肉海鮮店

帶有中藥香的羊肉爐湯頭清甜好喝，羊肉肉質嫩嫩的不會柴！必點冰淇淋生魚片，將新鮮魚肉切下來後急速冷凍，口感特別值得一試！每道菜都很美味，無雷的台式餐廳！

▲（圖／美食客愛吃鬼毛毛兒提供）

小琉球飛魚卵起司烤餅

來到小琉球當然要來吃飛魚卵起司烤餅！飛魚卵、美乃滋與起司的完美搭配，建議兩人分食，並在烤餅熱騰騰的時候把它消滅掉！另外還有煉乳杏仁、青醬燻雞、琉球香腸口味可以試試！

▲（圖／美食客昱葶提供）

小蝌蚪起司餅

小琉球最有名的美食就是這家！打電話打到手軟、沒提前預約吃不到！牛肉起司捲外面的餅皮非常薄，炸得超酥脆，裡面的餡料很扎實！有滿滿的牽絲起司與醃過的多汁牛肉，來小琉球別錯過了！

▲（圖／美食客Sleeping Beauty提供）

西晒咖啡X海龜燒

只有小琉球才有的超可愛海龜燒！海龜造型的美式鬆餅是扎實的口感，一份50元有四隻海龜。下午兩點開賣，晚來就買不到囉！巧克力、起司及奶油卡士達三種口味是固定口味，每天還有不樣的限定口味呦！

▲（圖／美食客廢物女孩-鄭啾啾提供）

剉冰女王

你有看過用貝殼裝的剉冰嗎？女王招牌冰在貝殼放上古早味剉冰，湯圓、芋圓、仙草、粉粿及芋泥讓圓類控大大滿足！還有珍珠奶茶冰跟海藻桑椹冰也都很不錯！因為用貝殼裝份量較小哦！

▲（圖／美食客PinJ 提供）

小琉球荷花軒

一球球又大又圓的冰淇淋看起來就很療癒！小琉球限定的海鹽冰淇淋有著濃郁的奶香帶點鹹味，口感綿密的義式手工冰淇淋香氣十足，在海邊吃鹹味冰淇淋最適合了！

▲（圖／美食客昱葶提供）

創12 鮮榨分層果汁

店面充滿了海賊王的元素，Logo則是小琉球景點花瓶石的造型。好拍又好喝的分層果汁，總共有十二種用新鮮水果製成的果汁，夏天口渴就來買一瓶吧！

▲（圖／美食客Catalina提供）

圖、文／MENU美食誌

※本文圖片版權為《MENU 美食誌》所有並授權提供《ET FASHION》，請勿任意翻攝以免侵權