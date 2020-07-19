異性緣激增！「少女味」沐浴露盤點，若有似無氣息最誘人

▲洗個香香的澡是入睡前的完美儀式。（圖／Unsplash）

記者曾怡嘉／綜合報導

高溫夏季，擁擠車廂的氣味真不好聞，身上的香味不僅是禮貌，更能維持一整天好心情，和香水比起，香氛沐浴乳更能散發自然香氣，夏季除了挑瓶宜人香水，散發少女氣息的沐浴露更是必須。



▲DEOCO白泥淨味沐浴乳，350ml，499元。

以熟齡女性需求為出發點，添加Lactone清爽甜香，沐浴後能自然散發如少女身上蜜桃和椰子般的清香味道，一覺醒來，仍能感受到持久香氣，透過增加Lactone香味，更添女人味、吸引力，以及感覺更加年輕。

▲AVEDA 甜馨沐浴乳，250ml，1,080元。

100%花植萃取的甜美香氣來自清新的橙、優雅的依蘭依蘭、馥郁芬芳的零陵香豆等38種純淨花植，清潔保養同時讓身體散發少女氣息。含巴巴蘇核果油、麥麩、柑橘皮萃取的溫和洗淨配方，溫柔地帶走髒污。豐富且綿密細緻的泡泡伴隨令人愉悅的花植香氣，給人最放鬆的沐浴體驗。

▲歐舒丹 薄荷馬鞭草去角質沐浴膠，250ml，880元。

沐浴同時溫和去除老廢角質，涼感保養助攻幫手，為盛夏酷暑的沐浴時光，增添一絲冰涼舒適感受。細緻綿密泡沫能溫和潔淨肌膚，洗後肌膚細緻柔滑不乾澀，散發夏日馬鞭草清新明亮的芬芳香氣

▲Aesop 苦橙香檸身體潔膚露，500ml，1,400元。

苦橙香檸身體潔膚露帶有Aesop獨特的柑橘調香氣同時散發淡淡檸香，淨化肌膚的同時其香氣也能放鬆身心。配方選用多款可淨化肌膚的植物萃取精油，包括苦橙、茉莉、檸檬皮與葡萄柚皮，讓沐浴儀式帶來更舒心感受。

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