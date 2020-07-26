迷你手袋Out！「離家出走包」強勢回歸　巨型尺寸用4個穿搭法則輕鬆駕馭

女孩們！請歡呼！我們終於要跟迷你包說掰掰了！2020年下半年「離家出走包」強勢回歸，就是要讓你把所有家當都裝好裝滿，隨時都能率性出走。不過，相信這段時間揹慣小包的女孩，多少會被「巨大包」搞得措手不及，所以儂編特別精選出4個街拍達人慣用的穿搭技巧，讓你也能輕鬆跟上流行。



中性正裝

巨型托特包因為材質上的不同，會流露出不同的氛圍，舉充滿正式感的皮革包款為例，就非常適合搭配中性風Oversize西裝和落地褲，但為了避免整個人太像上班族，所以鞋子可以選穿皮革涼鞋或拖鞋，營造出一種都市叢林裡的愜意日常感。

Normcore

若覺得皮革包太高段，可以先從平價好入手的帆布包下手，而帆布包的搭配方式，相對起來也比較容易，只要以Normcore為基礎，選搭黑、白、灰、米...這類無色調的基本款單品，就能讓整體造型零違和！

純白亮點





既然包包已經夠顯眼了，何不乾脆就把它當作造型重點！以純白Tone-On-Tone穿搭為基底，點綴上款式巨大、配色亮眼的手拿包。如此一來，即便是穿搭初學者也能輕鬆駕馭，只要把所有衣櫃裡的白色單品穿上身，就能出門囉！



個性淑女

前面我們介紹了很多中性風格的搭配方式，但相信還是有些流浪在外的小淑女們也很想嘗試「離家出走包」。不妨參考照片中的不規則百褶裙，增加肌膚露出的面積，讓完美腿部線條替你鎮住巨型包款的強大氣場～

TEXT／Bella.tw儂儂 PHOTO／net-a-porter、livingly、stacieyue、nstyle、wwd、thezoereport、cutypaste

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