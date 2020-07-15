這款浪琴表賣破140萬只！　輕鬆換亮色錶帶享甜蜜生活

▲浪琴表經典DolceVita多情系列推出面盤新色與錶帶快拆裝置設計。（影／記者陳雅韻攝）



記者陳雅韻／台北報導

浪琴表（Longines）1997年發表向義大利甜美生活致敬的DolceVita多情系列腕錶，長方形錶殼的優雅設計歷久不衰，至今已賣破140萬只。今年再添新款，推出面盤猶如閃爍星空的深藍色面盤與搭配棒形時標的白色面盤錶款，均配備快拆裝置，可自由更換浪琴最新推出的8色錶帶，變化新「錶」情。

▲浪琴表DolceVita多情系列白色面盤女士腕錶搭配焰橘色錶帶，38,000元。（圖／浪琴表提供，以下同）

▲浪琴表DolceVita多情系列星空藍女士腕錶，41,500元。



全新DolceVita系列腕錶配備錶帶快拆裝置，輕撥一下便可拆裝錶帶，浪琴表共推出每款2,800元的優雅灰、柔和棕、珊瑚紅、松柏綠、土耳其藍、亮黃色、焰橘色與青檸綠色錶帶，適用於所有中型與大型款DolceVita腕錶。盡情翻玩色彩已成流行趨勢，包括卡地亞（Cartier）Tank Solo坦克系列小型款腕錶、名士（BAUME & MERCIER）漢伯頓和克萊斯麥系列女錶均能自由轉換各色錶帶。

▲浪琴表DolceVita多情系列推出8種全新快拆式可替換彩色錶帶，單條2,800元。

▲名士漢柏頓系列女錶可以自由更換錶帶。（圖／名士提供，以下同）



▲名士今夏推出色彩明亮的錶帶供替換。



此外，浪琴表為DolceVita系列打造適合男性佩戴的28.20 x 47mm錶徑尺寸，以銀色放射紋面盤搭配羅馬數字與藍鋼指針，展現優雅風範，可搭不鏽鋼鍊帶或黑、藍色皮革錶帶，為自動機械錶款式。

▲浪琴表DolceVita多情系列銀色面盤羅馬時標男士腕錶，51,900元。

►Hublot粉紅錶殼不甜膩 鋁質鑄造輕盈、耐刮更加分

►過期票券別浪費！簡單3步驟 教你搶救妙招







