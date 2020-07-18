暑假就衝馬祖追藍眼淚！老酒麵線、海景咖啡廳8家必訪美食 

暑假想去馬祖觀賞藍眼淚嗎？馬祖必吃必訪店家都幫你規劃好了，搭飛機前先看完這篇再出發！

馬祖必吃美食



老酒麵線、紅槽炒飯、繼光餅、淡菜、孔雀蛤、魚麵、鐤邊糊

（編輯只列了自認最重要的幾項美食，但其實馬祖傳統美食還有很多，大家可以自己去發掘喔！）

接下來MENU編輯幫大家整理了幾間值得推薦的美食店家，來馬祖玩一定不能錯過！

南竿島

超群繼光餅

來到馬祖一定要來一個繼光餅啦！要注意點「馬祖漢堡」才會是繼光餅麵包，其他都是一般的漢堡麵包喔！超群繼光餅的餅皮會先油炸過，表皮外酥內軟充滿芝麻香，再夾入豬排及蔥蛋，小小一個吃完飽足感十足，南竿島必吃！

▲（圖／美食客Pei Lin提供）

大眾飲食店

四面環海的馬祖，可以吃到最新鮮的淡菜！大眾飲食店是一間馬祖非常有名的合菜餐廳，店內有販售各種馬祖必吃菜餚，如老酒麵線、紅糟炒飯、淡菜海鮮等，菜色豐富，每一道菜都推薦！多一點人來吃可以吃到更豐富的菜色喔！

▲（圖／美食客71_eateat提供）

介壽獅子市場

介壽獅子市場是馬祖很有名的市場，一樓是販售生鮮、蔬果等的傳統早市，二樓則有很多熟食攤販。只有馬祖才有的(虫弟)餅這邊也吃得到喔！(虫弟)餅裡面包肉片、蛋、粉絲等，高溫油炸過後外皮酥脆、內餡扎實。還有有名的阿妹鐤邊糊，或是飯糰、海鮮湯等各種料理都有販售，想不到吃什麼的話，要來這裡挖寶也不錯！

▲（圖／美食客Pei Lin提供）

夫人咖啡館

夫人咖啡館整體是一間馬祖年代久遠的老舊石屋，除了室內座位外也有大片的戶外空間可以隨意入座。從戶外座位瞭望馬祖的海岸景觀，彷彿時間也跟著慢下來了。店內還有很多隻可愛的店貓，時不時會出現在店內的各個角落，非常療癒！

▲（圖／美食客王靜靜提供）

刺鳥咖啡書店

刺鳥咖啡書店座落在南竿島的邊際海岸邊，穿越樹林可以遠遠看到相鄰的北竿島。戶外座位使用天然的樹枝及木材製作成桌椅，與海相望。天氣好時不仿挑選一本書搭配一杯溫和的咖啡，一邊聆聽著大海的聲音，一邊沈浸在書本的世界中吧！

▲（圖／美食客Sung Yi提供）

北竿島

阿婆魚麵

魚麵就是指將魚肉與麵粉和在一起，麵體吃起來更香Q有味。現在馬祖只剩下兩個地方有在販售魚麵，其中一間就是阿婆魚麵啦。魚麵煮過後呈現半透明，吃起來更有嚼勁。炸魚麵則是會灑上梅子粉，口感酥脆，吃起來和蝦餅口味相似。另外也別忘了嚐嚐只有這裡吃得到的地瓜餃啦！

▲（圖／美食客紀晴語提供）

忠漁原味燒烤

晚上來忠漁吃燒烤、喝點小酒就再好不過啦！店內空間非常大，團體前往也很適合，記得要提前預約訂位喔。餐點都是現點現做，除了烤物外還有提供各色火鍋讓你挑選。想在店內喝酒的話，店家只有提供碗公代替杯子，非常特別。

▲（圖／美食客Blair Lee提供）

家適咖啡民宿

芹壁聚落大多是復古的石頭屋且依山地的起伏而建造，海灣與建築相應，被譽為台灣的地中海！而家適咖啡民宿就座落於芹壁村之中，戶外座位可以將芹壁聚落與港灣一覽無遺，不論是前往住宿或是在咖啡廳內小歇一會都是很好的選擇！

▲（圖／美食客汪提供）

圖、文／MENU美食誌

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