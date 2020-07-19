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昆凌不只是「天王嫂」！吸Chanel、Coach蹭熱度　擠身帶貨女王

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過去總是被稱之為「天王嫂」的昆凌，近年憑著自己的努力，擺脫丈夫的保護傘勇闖時尚圈，開創眾多副業之外，也為自己攢下超高人氣，吸引許多高級時尚、精品珠寶品牌來蹭熱度，擠下無數一線女明星，成為2020年的最強帶貨女王！

Chanel

▲▼ 2020年帶貨女王！ 昆凌吸Chanel、AllSaints、Boucheron...蹭熱度，「天王嫂」愛用品一次看！（圖／Bella儂儂提供）

從昆凌的官方Instagram帳號上，不難看出她和Chanel的好關係，除了三不五時搶曬新品之外，也破天荒與老公周杰倫同台看秀！而她自己也不負帶貨女王的封號，舉手上那款「黑色小羊皮Chanel 19包」為例，台灣區Waiting List聽說快排到明年年初了～

AllSaints

▲▼ 2020年帶貨女王！ 昆凌吸Chanel、AllSaints、Boucheron...蹭熱度，「天王嫂」愛用品一次看！（圖／Bella儂儂提供）

撇開螢幕上的甜美氣質形象，今年才26歲的昆凌，私底下其實既叛逆又充滿個性！因此當她與來自英國東倫敦的AllSaints合作，雙方可說是一拍即合，且事實證明形象照中，這些帶有頹廢龐克風格的單品，真的超級適合她！

Boucheron

▲▼ 2020年帶貨女王！ 昆凌吸Chanel、AllSaints、Boucheron...蹭熱度，「天王嫂」愛用品一次看！（圖／Bella儂儂提供）

身為周杰倫的「小公主」，昆凌自然需要閃亮亮珠寶加持！天生有張充滿高級感的混血臉蛋，讓無數珠寶品牌都搶著跟她合作，而出於自己本身對品牌的喜愛，Boucheron自然而然成為她征戰國內外大小影展的重要夥伴～ 

Coach

▲▼ 2020年帶貨女王！ 昆凌吸Chanel、AllSaints、Boucheron...蹭熱度，「天王嫂」愛用品一次看！（圖／Bella儂儂提供）

早在昆凌嫁進周家之前，Coach就一直對她寵愛有加，因此即便現在身價三級跳，昆凌依舊保持跟品牌的良好互動。而昆凌本身其實也超適合這種波希米亞風的浪漫造型，所以大家對於這樣的合作，自然也是樂見其成！

Adidas

▲▼ 2020年帶貨女王！ 昆凌吸Chanel、AllSaints、Boucheron...蹭熱度，「天王嫂」愛用品一次看！（圖／Bella儂儂提供）

別人都是產後身材變形，昆凌的兩個孩子根本就是來報恩的，不僅讓她產後越變越美，身材也越變越苗條！而她也靠著養成定期運動的好習慣，一直維持著完美身型，並成為adidas by Stella McCartney的全球代言人！

TEXT／Bella.tw儂儂 PHOTO／Instagram@hannah_quinliva

【本文由Bella.tw儂儂 提供，未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀：台灣女生戴粉色調隱眼更溫柔！昆凌教妳QUINLIVAN彩拋9款顏色該怎麼挑？穿西裝應該搭這個色...

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關鍵字：

Bella儂儂, 2020, 天王嫂, 昆凌 , Chanel , AllSaints, Boucheron, 時尚 , 精品珠寶 , 女明星
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