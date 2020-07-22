Hebe小心機藏油頭、范冰冰包毛巾養髮量！女神親授「不扁塌秘訣」快學起來

夏天一到頭皮出油，不到一天頭味、皮脂油垢都通通跑出來！想要擺脫夏日油膩扁塌髮除了洗髮產品挑選要仔細，洗頭時的小步驟也不能馬虎～擁有豐厚髮量的范冰冰與Hebe田馥甄，最近不只公開分享自己的養髮小秘密，空靈女神Hebe更偷偷透露自己不洗頭也能看起來蓬鬆的整髮偷吃步！若妳也同樣為油頭、稀疏髮量所苦，女神親授這三招快快學起來！



范冰冰毛巾包頭養髮量！





粉絲們總是好奇范冰冰這一頭黝黑豐厚的長髮到底怎麼養出來的？最近范爺就在小紅書上分享到，自己擁有豐厚髮量一部分原因是家族遺傳，父母、親戚的髮量都很多；而另一部分就是她平時非常注重養髮程序！像是洗完頭後她絕對不會用毛巾搓乾髮絲，反而會用毛巾包頭，並搭配拍壓手法將髮絲水分吸乾，這招不僅能避免搓乾時拉扯頭髮，也能減少落髮、髮際線向後的問題喔！



髮際線按摩秀髮不扁塌





待髮絲呈半乾狀態後，范冰冰還會拿出平時慣用的頭皮滋養精華，滴3-5滴在頭皮上，同時搭配指腹按摩，范爺也提醒，在按摩時一定要按摩至髮際線邊緣！因為髮際線邊緣是最容易落髮、出油的位置，養護時加強滋養才能為髮量、扁塌問題做立即地對症下藥。

豐盈髮絲靠按摩





接著，在吹頭前，范冰冰還會拿出髮油，用手握按壓的按摩手法塗在秀髮中末端，搭配按摩除了能加速吸收，秀髮吹乾後的彈性與蓬鬆度也會更加顯著～塗抹髮油時也要注意，絕對不能塗到頭皮，不然更會增加出油扁塌的機率呦！



不愛洗頭，HEBE田馥甄用髮型藏油頭！





范爺精闢的養髮步驟是不是也讓妳心動呢？但對於儂編這種懶得洗頭的人，還是好想挖掘些懶人偷吃步吶～（羞）親愛的別害羞！咱們的空靈女神HEBE心裡想的和妳一樣，最近熱衷於登山踏青的HEBE就曾在po文中提到，自己一頭厚實長髮也很懶得洗頭，每次不想洗頭時，出門前就會梳一頭大旁分遮蓋頭髮的油膩扁塌，她自己也笑說，每次一換髮型，家人都會說：妳是不是又沒洗頭了！女神超天然的小心機妳學到了沒呢？

TEXT／Bella.tw儂儂 PHOTO／HEBE@ig、范冰冰@小紅書

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