吃芒果救小農！生乳捲、千層蛋糕　8款超濃郁甜點很適合夏天

夏天本該屬於爆甜的芒果季節，但因今年受到肺炎疫情影響，不只價格被砍半，甚至還造成供過於求的情況發生，可說是一片慘兮兮！又以最著名的「愛文芒果」為例，愛文芒果的產地位於屏東枋山、獅子及台南玉井、南化等地，可是讓農民心疼不已。我們不只可以選擇產地直送的台灣芒果，就連甜點控也可以選擇最適合夏天吃的「芒果系甜點」來幫農夫！

tartine 唐緹

▲6吋芒果波士頓派 450元。

主打使用天然酵母與健康老麵製成手工麵包的tartine 唐緹，不只麵包吸引人就連甜點也讓人沒話說。推出芒果系列甜點，其中「6 吋芒果波士頓派」使用蓬鬆柔軟的香草戚風蛋糕，夾入玉井酸甜滋味的愛文芒果，以及法國頂級爽口鮮奶油，使整體口味酸甜爽口。

▲鮮芒果捲 450元。

「鮮芒果捲」一樣使用鮮芒果，採用玉井愛文芒果及法國頂級鮮奶油。與別家奶凍捲最大的差別便是它的蛋糕體，使用香草海綿蛋糕體更加鬆軟，尤其是芒果一切下超扎實還能感受到芒果纖維的口感，第一必吃一定是它！

▲「網路限定」芒果冰淇淋泡芙（4入） 300元。

這款泡芙就連儂編也大愛！泡芙外皮超酥脆超多層次就連皮都很好吃，內餡使用清爽不膩口的法國頂級鮮奶油，冷凍過後吃起來有著冰淇淋的口感，以及重頭戲玉井愛文芒果製作而成的芒果餡，竟能使泡芙吃起來意外的清爽！且每一口都吃得到芒果果肉的鮮甜，完全是今年夏天不可錯過的消暑聖品。



Lady M

▲芒果千層蛋糕 9吋 2,900 元 切片 290 元。

Lady M的芒果千層又回來啦～去年可是讓儂編一吃就停不下來呢！這款來頭可不小，是由紐約主廚特別為台灣研發的香甜「芒果千層蛋糕」，香氣十足的芒果卡士達，滑順地展延在細緻的千層餅皮間，上層再鋪滿來自屏東枋山、台南玉井的新鮮愛文芒果切片！光看就讓人口水直流，一入口超多汁的芒果酸甜交錯，還是台灣芒果最好吃！

時飴 Approprié

▲7吋$2000、9吋2900元、切片280元（門市限定）。

身為專業的千層蛋糕吃貨，豈能不知道位在中山區赤峰街的「時飴」呢！沒預約絕對吃不到，精緻的口味完全比下貴婦甜點店！近期推出的夏日新口味果香濃郁「愛文芒果千層」完全讓人發瘋了～使用香甜飽滿的愛文芒果，再搭配上手工熬煮的芒果果醬，甜度較高讓人入口便能猶如噴了芒果香水一般清新。

▲楊枝甘露千層蛋糕 7吋2100元、9吋3000元。

楊枝甘露不只能當飲料喝，就連變成千層蛋糕也沒問題！時飴推出期間限定楊枝甘露千層蛋糕，使用經典配料紅葡萄柚、椰漿，再搭配嚴選香氣爆濃的台灣愛文芒果。一入口奇妙的口味讓人想立馬點一杯真正的楊枝甘露來喝，口味不會過甜相較之下比起飲品清爽很多！



亞尼克

▲生乳捲新鮮芒果 485元。

亞尼克將品牌最經典的生乳捲放入超大塊芒果塊，讓粉絲等一整年重新回歸的「生乳捲新鮮芒果」！嚴選自然熟成的愛文芒果，在Q彈柔軟的蛋糕內捲入整整一顆芒果完全不手軟！把芒果的鮮嫩多汁全鎖在北海道奶霜中，甜點控豈能放過！

▲仲夏鮮芒 6吋620元、8吋780元。

亞尼克這次推出的芒果系列超澎湃，除了奶凍捲之外，另一款「仲夏鮮芒」也超值得一吃！上頭撲滿爆量芒果，完整保留芒果新鮮濃郁的風味，一入口中新鮮濃郁的芒果風味滿嘴都是！搭配清爽的芒果卡士達和蛋糕體，讓芒果的濃郁與層次感更加分明。

TEXT／Bella.tw儂儂 PHOTO／網路

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