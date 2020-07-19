星巴克天空系列清涼消暑！「銀河玻璃杯」折射出夢幻光芒　質感爆表

編輯／Emily 圖／翻攝自starbucks.co.kr、IG@starbuckskorea、store.kakaofriends.com

韓國星巴克配合夏天到來，推出了以「夏季星空」為主題的新品，一部分是淺藍色調搭配白雲的天空系列，另一部分是深藍色調的夜空系列，上面用星星、月亮裝飾，帶有神祕氛圍。其中有一款「銀河璀璨玻璃杯」，用幾何稜角做出星星的感覺，倒入飲料折射出的光線超美。

「銀河璀璨玻璃杯」是帶有淺藍色澤的透明玻璃杯，上面綴有銀色小星星，多角形切面就像星星一樣，倒入冰塊、冷飲，會隨擺放角度不同，折射出各種閃耀光芒，視覺上清涼消暑，夢幻又有質感。

在 Instagram 查看這則貼文 STARBUCKS（@etienne0303）分享的貼文 於 PDT 2020 年 7月 月 14 日 上午 2:50 張貼

除了這款玻璃杯，還有馬克杯、隨行杯、水壺等多種品項，「夜空陶瓷冷水杯」瓶身做成由淺到深的漸層效果，蓋子則做成半透明的冰淇淋造型，相當可愛，還附了吸管，另一款冷水杯是漸層透明瓶身，上面都是銀色小星星圖案。還有唯美的漸層熱水壺和深色漸層隨行杯。

「銀河馬克杯」同樣做成稜角幾何切面，但杯身跟玻璃杯不同，是嫩嫩的淡藍色，色調柔和清新。另一款淡藍色咖啡杯組，上面是白雲、天空圖案，形狀低矮，喝咖啡時會更順手，這系列7月14日已經在韓國開賣，喜歡的話快找代購吧！

另外，韓國KAKAO FRIENDS也配合夏季，推出兩款造型清涼的冷飲隨行杯，人氣角色萊恩和Apeach換上超萌的螃蟹裝，印在透明水杯上好有海灘夏日氣息，分層設計中間有閃閃亮粉，吸管上還有角色頭型裝飾，實在是太可愛了。這款售價15,000韓元（約台幣367元）。

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