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韓妞瘋起「輕食系養肌法」！檸檬水加2步驟　七天馬上白三階

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夏天到了，最讓女性們困擾的，就是該怎麼防衰老、該怎麼美白不怕曬黑？甚至補貨了5、6款美白型保養品卻遲遲不見效該怎麼辦？若妳也有儂編上述所說的煩惱，這次不如看看擁有白皙肌膚的韓國歐逆們怎麼做！近兩年韓國女生間瘋傳著一套夏日亮白二部曲－「輕食系養肌法」！不僅將保養程序大減半，一天竟然只需2步驟，7天就能白三階！到底這神奇的保養法在紅些什麼？快繼續看下去～

夜間保養步驟要減半！

▲▼夏天美白保養要少不能多！韓國超夯「輕食系養肌法」，只需2步驟7天白三階（圖／Bella儂儂提供）

很多人都以為，想要同時達到保濕、抗老、美白、煥膚，勢必就得購買多款保養產品層層堆疊，不過如此繁雜的保養步驟堆上肌膚，在夏天反而容易產生肌膚負擔養出悶痘！繼前陣子在日韓瘋起的肌斷食保養法後，今年夏天韓妞間更流傳著一招能美白嫩膚的「輕食系養肌法」！輕食系養肌法的核心在於，將夜晚的保養步驟減半，減量保養品與肌膚負擔，同時著重於精華的使用。韓國美妝youtuber試過的都說，隔天早上起床不只保養吸收更快，皮膚也更亮了呢～

洗完臉直接上精華

▲▼夏天美白保養要少不能多！韓國超夯「輕食系養肌法」，只需2步驟7天白三階（圖／Bella儂儂提供）

就像儂編前面提到的，執行這招「輕食系養肌法」最重要的就是減量夜晚的夜間步驟，不過不同於肌斷食的地方在於，肌斷食將重心放在基礎化妝水、乳液的保濕，而夏日輕食系養肌法則著重精華的滋養！在使用上，晚上洗臉後即可擦上兼具保濕、美白功效的精華產品，並去除乳液、乳霜的步驟，不僅吸收力更快，精華的效能與養分也能更快滲透肌底、感受也較為清爽不油膩。

不過使用上也要注意，由於是以素臉直接接觸精華產品，因此精華液的選擇就相當重要！建議選擇成分溫和、不含酸類的亮白品項對肌膚更好喔！

一天兩瓶檸檬水

▲▼夏天美白保養要少不能多！韓國超夯「輕食系養肌法」，只需2步驟7天白三階（圖／Bella儂儂提供）

除了在肌膚保養上要適時減量，讓肌膚喘口氣，每天在太陽下走動，想要預防曬黑、暗沉，不只保養要清淡，飲食方面也有所顧忌！韓妞口耳相傳的「輕食系養肌法」最後一步驟，就是每天都要喝兩大瓶檸檬水 ( 包含在一天飲水量內 ) ！檸檬水能有效平和體內酸鹼值，也能促進肌膚、身體的新陳代謝，搭配保養法一起嘗試亮白煥膚效果會更顯著喔！

TEXT／Bella.tw儂儂 PHOTO／en.stylenanda.com、yurielkaim.com、refinery29.com、thechrisellefactor.com 、LANEIGE_Beauty、Mejimei Beauty

【本文由Bella.tw儂儂 提供，未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀 : 牙膏真的能抗痘？皮膚科醫師解密「5個不能擦上臉的保養偏方」，這個你竟然每天都在用

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關鍵字：

Bella儂儂, 夏天 , 美白 , 保養 , 韓國, 輕食系養肌法 , 白三階 , 曬黑
fashion.net

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