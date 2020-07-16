面膜到底能否天天敷？皮膚科醫師解答：要看2大關鍵

▲不少女星的保養秘訣就是天天敷面膜，但皮膚科醫師建議要從2個關鍵來判斷。（圖／翻攝IG@thanks_kim、@yoonara_mood）

記者張毓容／台北報導

只要敷上一片，短短十分多鐘就快速有感的面膜人人愛，時不時就想來上一片，甚至不少女星被問到保養秘訣都說天天敷面膜，但又聽說每天敷臉對肌膚不好，到底面膜能不能每天敷？皮膚科醫師表示要從以下2個關鍵來進行判斷。

▲功效型面膜不能天天敷，但若是成分單純、溫和的保濕面膜，在肌膚特別乾時可以天天用。（圖／翻攝IG@goodal_official）



1.面膜的種類



有些面膜成份是比較單純、溫和的，可能只含有玻尿酸這類保濕成分，像這種單純保濕補水的面膜，敷上臉覺得很舒服、也沒有明顯的刺痛感，在肌膚特別乾燥的狀態下，是可以選擇每天使用的。

但若是講求去痘、美白、抗老等功效型面膜，裡面可能會含有一些酒精、酸類或高濃度煙醯胺、傳明酸等成分，可能會對肌膚造成一定的刺激，就不建議每天都使用。

▲肌膚健康的狀態下，天天敷面膜反而會影響肌膚屏障功能。（圖／翻攝IG@emisuzuki_official）



2.肌膚的狀態



若肌膚處在健康的狀態下，屏障功能也很正常，一般來說，皮膚科醫師都不會建議每天敷面膜。皮膚屏障功能在正常情況下，可以幫助保護肌膚，但若是每天都長時間敷面膜，會影響肌膚的屏障功能，因此不推薦皮膚屏障功能正常的人每天敷面膜，建議一周敷2～3次就足夠了。

但若是覺得最近肌膚狀態很差、特別乾燥，很需要外界的護理來幫助肌膚好轉，這時候可以選擇使用一些較溫和、成分單純的面膜，連續敷3～5天，一旦覺得皮膚狀況好轉了，就要把面膜的使用頻率調回一週2～3次。



總結來說，如果肌膚狀態較差時，可選擇成分溫和單純的面膜天天敷，幫助修護護理；但若是肌膚處於穩定狀態或是想使用功效型的面膜，就不需要、也不能每天敷。

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