fb ig video ETtoday search mobile

面膜到底能否天天敷？皮膚科醫師解答：要看2大關鍵

>

▲▼面膜可天天敷？醫師解答看2關鍵。（圖／翻攝IG）

 ▲不少女星的保養秘訣就是天天敷面膜，但皮膚科醫師建議要從2個關鍵來判斷。（圖／翻攝IG@thanks_kim、@yoonara_mood）

記者張毓容／台北報導

只要敷上一片，短短十分多鐘就快速有感的面膜人人愛，時不時就想來上一片，甚至不少女星被問到保養秘訣都說天天敷面膜，但又聽說每天敷臉對肌膚不好，到底面膜能不能每天敷？皮膚科醫師表示要從以下2個關鍵來進行判斷。

▲▼面膜可天天敷？醫師解答看2關鍵。（圖／翻攝IG）

▲功效型面膜不能天天敷，但若是成分單純、溫和的保濕面膜，在肌膚特別乾時可以天天用。（圖／翻攝IG@goodal_official）

1.面膜的種類

有些面膜成份是比較單純、溫和的，可能只含有玻尿酸這類保濕成分，像這種單純保濕補水的面膜，敷上臉覺得很舒服、也沒有明顯的刺痛感，在肌膚特別乾燥的狀態下，是可以選擇每天使用的。

但若是講求去痘、美白、抗老等功效型面膜，裡面可能會含有一些酒精、酸類或高濃度煙醯胺、傳明酸等成分，可能會對肌膚造成一定的刺激，就不建議每天都使用。

▲▼面膜可天天敷？醫師解答看2關鍵。（圖／翻攝IG）

▲肌膚健康的狀態下，天天敷面膜反而會影響肌膚屏障功能。（圖／翻攝IG@emisuzuki_official）

2.肌膚的狀態

若肌膚處在健康的狀態下，屏障功能也很正常，一般來說，皮膚科醫師都不會建議每天敷面膜。皮膚屏障功能在正常情況下，可以幫助保護肌膚，但若是每天都長時間敷面膜，會影響肌膚的屏障功能，因此不推薦皮膚屏障功能正常的人每天敷面膜，建議一周敷2～3次就足夠了。

但若是覺得最近肌膚狀態很差、特別乾燥，很需要外界的護理來幫助肌膚好轉，這時候可以選擇使用一些較溫和、成分單純的面膜，連續敷3～5天，一旦覺得皮膚狀況好轉了，就要把面膜的使用頻率調回一週2～3次。


總結來說，如果肌膚狀態較差時，可選擇成分溫和單純的面膜天天敷，幫助修護護理；但若是肌膚處於穩定狀態或是想使用功效型的面膜，就不需要、也不能每天敷。

►敷臉4招讓面膜效果更翻倍　生理期後一週是黃金時段

►康是美2020上半年爆賣人氣面膜Top 5　網讚：看到特價必囤貨

►過期票券別浪費！簡單3步驟　教你搶救妙招

關鍵字：

保養, 護膚, 面膜, 敷臉, 敷面膜, 天天敷, 皮膚科醫師, 醫生, 解答, 解密
fashion.net

熱門文章

孫芸芸辦公室曝光！洩露強迫症：鉛筆要同款削尖、2罐糖滿足口慾

孫芸芸辦公室曝光！洩露強迫症：鉛筆要同款削尖、2罐糖滿足口慾

必買九重葛花色！CHANEL 「漫步地中海」泳裝、束口袋爆款揭曉

必買九重葛花色！CHANEL 「漫步地中海」泳裝、束口袋爆款揭曉

曾之喬綠油油凡人難駕馭　連Cartier坦克錶、絲繩手環都不放過

曾之喬綠油油凡人難駕馭　連Cartier坦克錶、絲繩手環都不放過

DIOR x偉士牌打造地表最夢幻機車

DIOR x偉士牌打造地表最夢幻機車

LV撂1758克拉鑽石原石來台！拳頭尺寸、史上第二大

LV撂1758克拉鑽石原石來台！拳頭尺寸、史上第二大

Marc Jacobs把奶油擠在包上！「蛋糕」系列可愛到想咬一口

Marc Jacobs把奶油擠在包上！「蛋糕」系列可愛到想咬一口

Angelababy披「超狂銀髮」認不出　再戴MM6袖套造型大突破

Angelababy披「超狂銀髮」認不出　再戴MM6袖套造型大突破

林俊傑爬山棄百萬名錶　招搖4,500元G-SHOCK聯名款

林俊傑爬山棄百萬名錶　招搖4,500元G-SHOCK聯名款

李晶晶再累也堅持童裝事業　打造小淑女套裝寵女兒

李晶晶再累也堅持童裝事業　打造小淑女套裝寵女兒

多吃「防曬食物」很有效！5招簡單又實用的「佛系美白法」

多吃「防曬食物」很有效！5招簡單又實用的「佛系美白法」

ET Fashion

推薦閱讀

絕不講真心話「藏很深」星座Top 3 ！天蠍保護自己、第一名超意外

絕不講真心話「藏很深」星座Top 3 ！天蠍保護自己、第一名超意外

好傻好天真！一戀愛就ㄎ一ㄤ的星座TOP 3　牡羊像醉漢、冠軍沒人反駁

好傻好天真！一戀愛就ㄎ一ㄤ的星座TOP 3　牡羊像醉漢、冠軍沒人反駁

美國超模穿超狂「三點式泳裝」辣翻全球！幕後攝影師竟來自台灣

美國超模穿超狂「三點式泳裝」辣翻全球！幕後攝影師竟來自台灣

愛助人的樂天派或計劃行事控？簡單小測驗看出你的「職場性格」 黛安娜王妃「復仇裙」的背後故事　深V與黑色緊身訴說對婚姻的不滿 振興券開跑！星巴克「連3天買一送一」　抹茶綠環保木紋餐盒讓人想收藏 《雖然是精神病但沒關係》實體繪本上市！暗黑童話讓金秀賢讀到爆哭 80%男生不懂女友氣什麼！男女思維4大差異：其實「我愛你」很好用 日本藥妝研究室／第一名竟然不是安耐曬！日本藥妝店2020熱賣防曬TOP10 皮膚科醫師指出「防曬4大誤區」　忽略小細節塗了照樣會曬黑

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面