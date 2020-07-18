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林依晨暫時息影！回顧5大金句： 婚姻之中，兩人都要肯收起一些自己

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▲林依晨。（圖／翻攝自IG 林依晨）

▲林依晨將暫時隱退演藝圈，一起來回顧零負評女神的金句。（圖／翻攝自IG 林依晨，以下同）

編輯／Ann

林依晨主演的電影《打噴嚏》時隔六年終於上映，不過藉此機會她也表示自己將暫時隱退。然而不論原因為何，林依晨零負評形象依舊，她也並非頭一回暫別演藝圈，多年前就曾出國遊學，對於人生階段的各種安排她曾說過：「人生往往最珍貴的是時間，花時間多陪伴在你愛的人旁邊吧！」現在就一起回顧林依晨的金句，看看最觸動你的是哪一句？

▲林依晨。（圖／翻攝自IG 林依晨）

「不是他是誰，而是在他面前我是誰。」

林依晨對愛情的觀念十分成熟，與老公林于超結婚6年始終低調，她曾公開對老公說：「謝謝你的包容與深愛，今後的日子還請多多指教。」字裡行間透露林依晨對圓滿婚姻的理解，無非就是雙方包容，對方是誰不重要，而是在他面前你是誰。

「人生往往最珍貴的是時間，花時間多陪伴在你愛的人旁邊吧！」

林依晨暫時隱退看似是突然的決定，其實她很早就提過，應該花時間多陪伴在愛的人旁邊，人生轉眼間就消逝，活在當下才是最美好的。

▲林依晨。（圖／翻攝自IG 林依晨）

「婚姻之中，兩人都要肯收起一些些的自己。」

回顧林依晨和老公結婚之時，沒有過度鋪張的婚禮，這在一線女星當中相當少有，就連婚姻之道也很簡單，林依晨認為兩人收起一些「做自己」的心態，才能長久。

「 沒有人能使你傷心難過，除非你願意。」

總是帶給人正面印象的林依晨，把微笑時刻掛在嘴邊，不同於嬌小可愛的外型，林依晨個性卻是堅強出了名，當自己情緒的主人，不輕易為了別人傷心難過。

▲林依晨。（圖／翻攝自IG 林依晨）

「我生命中的許多禮物，都是我討厭的事給我的。」

面對討厭的事情先別急著拒絕，林依晨認為許多討厭的事情最終會變成禮物，這也難怪她可以在出演《蘭陵王》人氣正旺的時候，選擇回到倫敦大學就讀，一別就是一年多，從不設限自己才是厲害之處。

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關鍵字：

林依晨, 金句, 打噴嚏, 柯震東, 林于超, 愛情, 感情, 生活
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