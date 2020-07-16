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《屍速2》女主角李貞賢是《眉飛色舞》原唱　40歲長這樣不科學！

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記者王則絲／台北報導

在2016年《屍速列車》紅遍亞洲後，未完的劇情讓粉絲們瘋狂敲碗續集，如今《屍速列車2》終於在台灣上映了，雖然第二集少了孔劉，劇組依然找來了大咖演員姜棟元和李貞賢擔綱主演，或許大家對「李貞賢」的名字比較陌生，但她其實是韓流的始祖偶像，鄭秀文的《眉飛色舞》大家聽過吧？歌曲原唱正是李貞賢！今年已經40歲的她，絕佳的肌膚狀態說是20歲也不為過。

▲李貞賢。（圖／翻攝自IG）

▲李貞賢出演《屍速列車：感染半島》女主角。（圖／翻攝自《屍速列車：感染半島》劇照）

《屍速列車：感染半島》女主角李貞賢16歲時就拍過電影，出道已超過20多年，過去曾發行過《哇！》、《換掉》等經典歌曲，這兩首正是後來被香港歌手鄭秀文翻唱成為紅遍大街小巷的《獨一無二》和《眉飛色舞》。在流行音樂圈有著響亮名號的李貞賢，同樣也有不少著名的影視作品，例如《誠實過度的愛麗絲》、《軍艦島》，表現亮眼甚至拿過青龍獎最佳女主角。

▲李貞賢。（圖／翻攝自IG）

▲李貞賢凍齡容貌。（圖／翻攝自IG@mermaidleejh）

李貞賢這次在《屍速列車2》中扮演勇猛的戰士，澎頭垢面的模樣很犧牲，卻也更凸顯專業的演技。不過早先李貞賢為配合這波宣傳，以清新的少女風造型登上時尚雜誌封面，40歲的熟女卻呈現出20歲的少女姿態，凍齡美貌令人震驚，瞬間被粉絲們讚爆。

李貞賢換上了激短瀏海造型，資深女星的霸氣風範瞬間銳減，散發出的是清純少女氣息，即使已經40歲了肌膚狀態依然緊緻又無暇，與20歲的少女不相上下，尤其是這套腹部、腿根挖空的全白裝扮，更讓粉絲們讚翻：「和出道時一樣美！」、「這哪裡像40歲？」

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屍速列車2, 屍速2, 屍速列車：感染半島, 李貞賢, 凍齡
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