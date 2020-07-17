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「樂天小熊餅乾」巨大化變背包！巧克力、草莓口味都Q萌　想獲得全憑運氣

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編輯／Emily　圖／翻攝自twitter@mollyfantasy_of、Facebook@easycard.tw

樂天小熊餅乾是很多人最愛的零食，可愛的無尾熊圖案超圈粉，也推出眾多周邊商品。這次和日本遊戲中心Molly Fantasy、PALO以及線上夾娃娃機Molly online合作，推出一款「樂天小熊餅BIG背包」，把小熊餅乾包裝放大之後，萌度也跟著大提升，想得到可要考驗夾娃娃技術了。

▲樂天小熊餅乾背包。（圖／翻攝自twitter@mollyfantasy_of）

▲樂天小熊餅乾背包。（圖／翻攝自twitter@mollyfantasy_of）

「樂天小熊餅BIG背包」完全仿造小熊餅乾包裝製作，但放大成後背包大小，裡面還裝入14盒小熊餅乾送給你，容量超級大，有巧克力、草莓兩款造型，都讓人好心動，但它只會在遊戲中心的夾娃娃機出沒，想獲得要靠技術和運氣了。

▲樂天小熊餅乾背包。（圖／翻攝自twitter@mollyfantasy_of）

▲樂天小熊餅乾背包。（圖／翻攝自twitter@mollyfantasy_of）

▲樂天小熊餅乾背包。（圖／翻攝自twitter@mollyfantasy_of）

▲樂天小熊餅乾背包。（圖／翻攝自twitter@mollyfantasy_of）

以為這款背包已經夠大了？官方推特更加碼推出「樂天小熊餅SUPER BIG背包」！高達78公分、寬約50公分，背在身上就像扛了個行李箱，甚至還可以把小孩裝進去，巨型尺寸讓人超想收，但這款只限量5個，參與應募抽獎活動中獎的幸運兒才能得到。

▲樂天小熊餅乾背包。（圖／翻攝自twitter@mollyfantasy_of）

▲樂天小熊餅乾背包。（圖／翻攝自twitter@mollyfantasy_of）

▲樂天小熊餅乾背包。（圖／翻攝自twitter@mollyfantasy_of）

除了後背包，夾娃娃機還有小側背包、票卡夾和原子筆，都有巧克力、草莓兩款造型，如果對夾娃娃沒信心，可以改選「零錢包扭蛋系列」，讓你少花冤枉錢，零錢包共有五款不同花色，外加一款神秘隱藏版。

▲樂天小熊餅乾背包。（圖／翻攝自twitter@mollyfantasy_of）

▲樂天小熊餅乾背包。（圖／翻攝自twitter@mollyfantasy_of）

現在有許多零食造型小物，可愛造型讓人無法抵抗，像近期推出的造型悠遊卡就做成「森永牛奶糖」包裝外型，跟真正的牛奶糖盒一模一樣，超Q造型勾起很多人兒時的回憶。這款售價190元，全國四大超商7月13日起開放預購，到19日23：59截止。

▲森永牛奶糖悠遊卡。（圖／翻攝自悠遊卡臉書）

▲森永牛奶糖悠遊卡。（圖／翻攝自悠遊卡臉書）

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關鍵字：

樂天, 小熊餅乾, 無尾熊, 夾娃娃, 零食, 餅乾, 後背包, 背包
fashion.net

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