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振興券開跑！星巴克「連3天買一送一」　抹茶綠環保木紋餐盒讓人想收藏

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▲星巴克環保綠木紋新品。（圖／星巴克提供）

▲星巴克推出環保綠木紋新品，別忘7／15起連3天消費能賺買一送一優惠。（圖／星巴克、丹堤提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

7月初就相當熱門的振興券話題，終於在今（7／15）正式上路，星巴克今起連續3天，推出店內持實體振興券消費，全商品享9折優惠之外，還可額外獲贈全品項飲料好友分享優惠一次，等同賺到一次飲品買一送一優惠。

星巴克限定7／15至7／17期間，針對振興券推出「咖啡振興時光」活動進行加碼，以紙本券消費可享全店9折，從咖啡飲料、餐點食品到咖啡用品等消費均有涵蓋，再加碼贈全品項飲料好友分享優惠，兌換時憑出示消費明細即可優惠，兌換期間為消費日+7天，優惠品項不包含罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料，也不適用加價升級與額外添加燕麥奶客製化收費項目。

▲星巴克環保綠木紋新品。（圖／星巴克提供）

▲星巴克環保綠木紋新品。（圖／星巴克提供）

而7／17起星巴克針對線上門市，也推出限定新品，主打綠色環保風，滿滿文青味，其中木紋餐盒及薄荷綠餐盒，以經典簡約的logo文字作為設計，極具質感的木紋盒蓋搭配黑色的鬆緊繩，讓人忍不住想蒐藏一波。

而一向相當熱銷的帆布托特包，也以淡雅的抹茶綠設計推出新品，內裡附了可另外拆卸的圓形零錢包，可多功能使用，單品售價450元至680元。

▲星巴克環保綠木紋新品。（圖／星巴克提供）

丹堤咖啡則在日前宣布，從7／15至7／25期間，消費者至丹堤行動購物網，使用「綁定振興券的信用卡」刷卡購買咖啡寄杯，大杯美式綜合咖啡、特大冰黑咖啡2款，享有買10杯送20杯優惠，等同30杯飲品僅需花10杯價格，約為3.3折。

▲丹堤,買一送一。（圖／翻攝丹堤官網）

關鍵字：

星巴克, 買一送一, 振興券, 三倍券, 振興三倍券, 丹堤
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