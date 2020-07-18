芭蕾舞者優雅形象化為髮飾、項鍊　夢幻設計氣質滿點

▲亞歷山卓髮飾「早秋系列」珍珠一字夾4,000元。（圖／亞歷山卓提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

芭蕾舞者靈動優雅的形象，啟發飾品的創作，法國精品髮飾品牌亞歷山卓Alexandre de Paris早秋系列，即從芭蕾舞服裝擷取靈感，運用珍珠與醋酸纖維材質，以手工鑲飾、鏤空、堆疊技藝，創造浪漫髮飾；而飾品界最有名的芭蕾舞女伶設計，也出自法國品牌Les Néréides。

▲亞歷山卓大珠小珠抓夾，16,200元。



▲亞歷山卓粉色希望之星髮箍，11,700元。

亞歷山卓從芭蕾舞者發想的早秋系列，取葉脈、星辰、花朵元素創作髮飾，芭蕾舞衣常見的珍珠出現在「大珠小珠」主題，搭配印有葉脈圖案的醋酸纖維夾子上相當精巧；「希望之星」系列則取自芭蕾舞者法文danseuseétoile中的étoile”是「星星」之意，因此運用微小珠排列出星星圖騰的髮夾、髮箍，展現夢幻氣息。

▲亞歷山卓晶燦銀杏葉仕女夾（左）8,300元，貂毛蝴蝶結仕女夾7,300元。

芭蕾舞伶則是法國Les Néréides琺瑯飾品最具代表性的作品，每一季變化不同姿態、色彩吸引粉絲再入手，本季推出穿著粉紅舞衣的芭蕾舞女伶項鍊耳環、項鍊與戒指，不僅姿態生動，蓬裙上還鑲飾粉色水晶，更加亮眼。

▲Les Néréides琺瑯飾品最著名的芭蕾舞伶項鍊（上）2,800元，戒指2,800元。（圖／翻攝Les Néréides Taiwan臉書）

