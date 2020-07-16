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徐睿知手拎12萬馬鞍包　往旁邊一甩⋯時尚迷心都痛了

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▲Dior,chloe,包包,徐睿知,雖然是神經病但沒關係。（圖／Netflix）

▲徐睿知的Dior馬鞍包，售價12萬台幣。（圖／Netflix）

記者李薇／台北報導

《雖然是神經病但沒關係》持續熱播，徐睿知的穿搭也受到矚目，最近她在戲劇中身穿一件棕色直條紋裙裝，搭配高跟鞋，手拎DIOR最近的夯包馬鞍包，展現出俐落的外型，讓人覺得相當時髦、高冷，但轉眼間她手一甩，把包包放到隔壁座位，拿要價12萬的包還如此隨性，雖然畫面看起來頗帥，卻讓時尚迷們心都一痛啊！

徐睿知找精神病院長理論，只見她身穿一件棕色直條百褶洋裝，手上拎著的灰色DIOR馬鞍包，展現出優雅俐落的造型，這個包款不但是最近的熱門包款，設計也很獨特，外面是採用繡花牛仔布的表面設計，後面有蒙田30的英文LOGO，還有霧面金色的D釦子，簡約又時尚。

▲Dior,chloe,包包,徐睿知,雖然是神經病但沒關係。（圖／Netflix）

▲徐睿知綠色洋裝配Chloe綠色小包。（圖／Netflix）

不僅是DIOR的包包，最近她跟金秀賢去約會的畫面中，不但身上穿了淺綠色的洋裝，手上也帶著綠色的小包包，亮綠色的漆皮設計搭配上金色的大C，原來是Chloe C系列的mini vanity bag，就像是相機包的長方形包身，可以裝進很多小物，非常實搭好用。

而這款Chloe c mini vanity bag看起來是鱷魚紋的設計，但實際上是小牛皮的材質製作，比起羊皮會更加挺立、耐用，不用擔心動不動就有刮痕出現，售價1276美金相當於3萬7000台幣，是小資女也可以承受的價格。

關鍵字：

Dior, chloe, 包包, 徐睿知, 雖然是神經病但沒關係
fashion.net

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