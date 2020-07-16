1.5萬元調理機➔3790元還有隱藏優惠！1台抵8台　能打冰沙也可煮豆漿、濃湯

▲夏天就是想要喝雪泥、冰沙。（圖／unsplash）



記者李薇／台北報導

不會煮飯的人，就需要好的工具來輔助，輕輕鬆鬆也可以變成超級大師，鍋寶就推出全營養自動調理機，一機抵8機，想要煮濃湯、做豆漿、煮粥，或是做冰沙、剉冰，全部都可以搞定，而且不只是磨碎，重點是還可以有加熱的功能，超級多工又方便，購物網站「Her和她」推出鍋寶全營養調理機，原價15900元、特價3890元，輸入折扣碼 「her3790 」可以再享優惠價，絕對是入手好時機。

▲鍋寶新全營養調理機養生限定組，原價15,900元、特價3,890元，輸入折扣碼 「her3790 」，再享優惠價。點我購買。



一般研磨機就是把豆類磨成粉，或是把食材打碎等等，但鍋寶全營養自動調理機不只如此，按鍵上就有8種功能，再以此延伸發展，能做出的料理相當多，夏天想吃冰，放進OREO、牛奶、冰淇淋，一鍵按下就能完成「OREO奶昔」，要剉冰，將冰塊打碎，放上喜歡的紅豆、布丁、煉乳，立刻消暑。

豆漿的營養價值高，自己做更安心，鍋寶全營養自動調理機能在攪打後直接煮沸，豆漿輕鬆完成，想喝湯也沒問題，放入玉米、南瓜等等，就能煮出香醇濃湯，簡單又方便，煮粥、嬰兒的副食品，自然也都是輕鬆搞定。

▲調理機還可以攪打、煮濃湯。（圖／unsplash）



鍋寶全營養自動調理機有28000轉的強力馬達，加熱的功能可以煮沸達攝氏100度，不用擔心的是，調理機採用耐高溫的玻璃杯身，加上有杯蓋安全鎖跟杯座安全偵測，另外也會10秒偵測關機、過熱保護的功能，即使是料理新手，也可以輕鬆又安全的製作出好吃又細緻的料理。

購物網站「Her和她」推出鍋寶全營養調理機，原價15900元、特價3890元，而且一台就可以做出多種料理，1機抵8機，加入會員還可以享有購物金折抵以及免運優惠，一定要入手。

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