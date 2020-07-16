fb ig video ETtoday search mobile

1.5萬元調理機➔3790元還有隱藏優惠！1台抵8台　能打冰沙也可煮豆漿、濃湯

>

▲Her鍋寶全營養自動調理機。（圖／Unsplash）

▲夏天就是想要喝雪泥、冰沙。（圖／unsplash）

記者李薇／台北報導

不會煮飯的人，就需要好的工具來輔助，輕輕鬆鬆也可以變成超級大師，鍋寶就推出全營養自動調理機，一機抵8機，想要煮濃湯、做豆漿、煮粥，或是做冰沙、剉冰，全部都可以搞定，而且不只是磨碎，重點是還可以有加熱的功能，超級多工又方便，購物網站「Her和她」推出鍋寶全營養調理機，原價15900元、特價3890元，輸入折扣碼 「her3790 」可以再享優惠價，絕對是入手好時機。

▲Her鍋寶全營養自動調理機。（圖／Her）

▲鍋寶新全營養調理機養生限定組，原價15,900元、特價3,890元，輸入折扣碼 「her3790 」，再享優惠價。點我購買。

一般研磨機就是把豆類磨成粉，或是把食材打碎等等，但鍋寶全營養自動調理機不只如此，按鍵上就有8種功能，再以此延伸發展，能做出的料理相當多，夏天想吃冰，放進OREO、牛奶、冰淇淋，一鍵按下就能完成「OREO奶昔」，要剉冰，將冰塊打碎，放上喜歡的紅豆、布丁、煉乳，立刻消暑。

豆漿的營養價值高，自己做更安心，鍋寶全營養自動調理機能在攪打後直接煮沸，豆漿輕鬆完成，想喝湯也沒問題，放入玉米、南瓜等等，就能煮出香醇濃湯，簡單又方便，煮粥、嬰兒的副食品，自然也都是輕鬆搞定。

▲鍋寶,調理機,Her和她,Her。（圖／unsplash）

▲調理機還可以攪打、煮濃湯。（圖／unsplash）

鍋寶全營養自動調理機有28000轉的強力馬達，加熱的功能可以煮沸達攝氏100度，不用擔心的是，調理機採用耐高溫的玻璃杯身，加上有杯蓋安全鎖跟杯座安全偵測，另外也會10秒偵測關機、過熱保護的功能，即使是料理新手，也可以輕鬆又安全的製作出好吃又細緻的料理。

購物網站「Her和她」推出鍋寶全營養調理機，原價15900元、特價3890元，而且一台就可以做出多種料理，1機抵8機，加入會員還可以享有購物金折抵以及免運優惠，一定要入手。

▲Her鍋寶全營養自動調理機。（圖／Her）

▲鍋寶新全營養調理機養生限定組，原價15,900元、特價3,890元，輸入折扣碼 「her3790 」，再享優惠價點我購買

關鍵字：

鍋寶, 調理機, Her和她, Her, 鍋寶新全營養調理機
fashion.net

熱門文章

孫芸芸辦公室曝光！洩露強迫症：鉛筆要同款削尖、2罐糖滿足口慾

孫芸芸辦公室曝光！洩露強迫症：鉛筆要同款削尖、2罐糖滿足口慾

必買九重葛花色！CHANEL 「漫步地中海」泳裝、束口袋爆款揭曉

必買九重葛花色！CHANEL 「漫步地中海」泳裝、束口袋爆款揭曉

曾之喬綠油油凡人難駕馭　連Cartier坦克錶、絲繩手環都不放過

曾之喬綠油油凡人難駕馭　連Cartier坦克錶、絲繩手環都不放過

DIOR x偉士牌打造地表最夢幻機車

DIOR x偉士牌打造地表最夢幻機車

LV撂1758克拉鑽石原石來台！拳頭尺寸、史上第二大

LV撂1758克拉鑽石原石來台！拳頭尺寸、史上第二大

Marc Jacobs把奶油擠在包上！「蛋糕」系列可愛到想咬一口

Marc Jacobs把奶油擠在包上！「蛋糕」系列可愛到想咬一口

Angelababy披「超狂銀髮」認不出　再戴MM6袖套造型大突破

Angelababy披「超狂銀髮」認不出　再戴MM6袖套造型大突破

林俊傑爬山棄百萬名錶　招搖4,500元G-SHOCK聯名款

林俊傑爬山棄百萬名錶　招搖4,500元G-SHOCK聯名款

李晶晶再累也堅持童裝事業　打造小淑女套裝寵女兒

李晶晶再累也堅持童裝事業　打造小淑女套裝寵女兒

多吃「防曬食物」很有效！5招簡單又實用的「佛系美白法」

多吃「防曬食物」很有效！5招簡單又實用的「佛系美白法」

ET Fashion

推薦閱讀

好傻好天真！一戀愛就ㄎ一ㄤ的星座TOP 3　牡羊像醉漢、冠軍沒人反駁

好傻好天真！一戀愛就ㄎ一ㄤ的星座TOP 3　牡羊像醉漢、冠軍沒人反駁

絕不講真心話「藏很深」星座Top 3 ！天蠍保護自己、第一名超意外

絕不講真心話「藏很深」星座Top 3 ！天蠍保護自己、第一名超意外

美國超模穿超狂「三點式泳裝」辣翻全球！幕後攝影師竟來自台灣

美國超模穿超狂「三點式泳裝」辣翻全球！幕後攝影師竟來自台灣

振興券開跑！星巴克「連3天買一送一」　抹茶綠環保木紋餐盒讓人想收藏 黛安娜王妃「復仇裙」的背後故事　深V與黑色緊身訴說對婚姻的不滿 愛助人的樂天派或計劃行事控？簡單小測驗看出你的「職場性格」 80%男生不懂女友氣什麼！男女思維4大差異：其實「我愛你」很好用 《雖然是精神病但沒關係》實體繪本上市！暗黑童話讓金秀賢讀到爆哭 日本藥妝研究室／第一名竟然不是安耐曬！日本藥妝店2020熱賣防曬TOP10 《屍速2》女主角李貞賢是《眉飛色舞》原唱　40歲長這樣不科學！

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面