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蔡詩芸產後首次合體王陽明閃瞎　大讚老公穿lululemon翹臀性感

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▲王陽明與蔡詩芸產下女兒Katiya後首度合體，為加拿大運動服飾品牌lululemon台北101門市站台。（影／記者鮑璿安攝）

記者鮑璿安／台北報導

加拿大運動服飾品牌lululemon高調進駐台北101門市，於今（15日）請到夫妻檔王陽明與蔡詩芸站台，這不光是蔡詩芸產下女兒Katiya後首次與老公公開亮相，兩人換上運動服更是狂曬恩愛，王陽明也自爆：「Dizzy都說我屁股很翹，穿他們家短褲會更性感。」

▲Lululemon 。（圖／品牌提供）

▲Lululemon 。（圖／品牌提供）

▲王陽明與蔡詩芸合體狂放閃，蔡詩芸穿著Define Jacket Asia Fit ，NT$3,980；王陽明王陽明Metal Vent Tech短袖上衣 NT$2,280。（圖／品牌提供）

王陽明與蔡詩芸在去年（2019）聖誕節產下女兒Katiya，時隔半年才首度公開合體，果然是處處閃到翻，對於王陽明新手爸爸的身份，蔡詩芸給出9.9分高分，讓王陽明相當吃驚：「我以為妳會給我2分。」事實上兩人互相分擔帶孩子樂此不疲，面對媒體「催二胎」甚至放話，「小孩太可愛，有生一個籃球隊的打算」。

▲Lululemon 。（圖／品牌提供）

▲lululemon 。（圖／記者鮑璿安攝）

▲王陽明體恤老婆辛勞，要送上lululemon與施華洛世奇（SWAROVSKI）聯名褲裝。（圖／品牌提供、記者鮑璿安攝）

體恤老婆帶孩子辛勞之餘，王陽明也相中lululemon與施華洛世奇（SWAROVSKI）聯名，全台僅有15件的獨家褲裝要送給老婆，其實兩人私下就是品牌粉絲，蔡詩芸家中約有4、5條褲子，更大讚其包覆設計十分舒適顯瘦，所以哪怕是剛生完沒有克制飲食，蔡詩芸身線依舊苗條。坦言產子很辛苦，蔡詩芸不給自己身材上的壓力，頂多是和老公爬山、做瑜珈，飲食不太忌口，但老公宛如教練一般讓她哭笑不得，「他很幼稚，完全不會讓我。」

▲Lululemon 。（圖／品牌提供）

▲王陽明身換上男士經典 ABC Jogger「防止撞蛋褲」直呼相當舒適，褲裝 NT$4,480。（圖／品牌提供）

王陽明身則是以男士經典 ABC Jogger褲型亮相，該褲也有「防止撞蛋褲」的名號，意即男性穿上讓蛋蛋能不受壓迫，被問及穿著感受如何？王陽明也搞笑表示：「每個人（蛋蛋）大小不同，不過說實話，我穿起來蠻舒服的。」讓在一旁的蔡詩芸忍不住掩面大笑。

▲Lululemon 。（圖／品牌提供）

▲lululemon 。（圖／品牌提供）

▲lululemon台北101全新門市將在7月16日開幕。（圖／品牌提供）

lululemon台北101全新門市將在7月16日開幕，帶來獨家商品SWAROVSKI WUNDER UNDER水晶瑜珈褲，採用了品牌標誌性的Full-on Luon® 四面彈性 （four-way stretch）面料包覆性極強，全台僅有15件。此外，也提供男女裝，針對跑步、瑜珈、高強度訓練等不同運動類型展開，也有專為亞洲人打造的Asia Fit Collection，更貼近民眾需求。

▲lululemon 。（圖／品牌提供）

▲Triumph全新春夏「輕塑美型系列」以3D空氣棉罩杯結合獨家雙層孔洞設計，內衣NT$1,780至NT$1,880。（圖／品牌提供）

與此同時，為營造舒適穿著，內衣品牌黛安芬Triumph全新春夏「輕塑美型系列」出爐，此系列推出兩款式－舒適集中的「輕塑美型系列魔術無鋼圈款」與穩定包覆的「輕塑美型系列包覆透氣款」。以3D空氣棉罩杯結合獨家雙層孔洞設計，給予輕盈透氣不悶熱的肌膚體驗；魔術襯墊與內側美型月牙網布輕鬆集中美胸，高脇邊設計與全蕾絲背片給予高穩定感，成為「會呼吸」的內衣。

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關鍵字：

Lululemon, 蔡詩芸, 王陽明, 運動, Katiya, 台北101
fashion.net

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