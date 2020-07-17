髮型師傳授「染後持色」7招，洗髮水溫原來是關鍵

▲學會以下7個秘訣，延長染髮保鮮期。（圖／翻攝自IG/ponymakeup、Unsplash）
記者曾怡嘉／台北報導
染新髮色就能換個好心情，但往往沒染多久就開始退色，到了出了什麼問題？以下7點多注意，幫助增添延長染後色澤，你是不是也被忽略了呢？
染後用護色洗髮精
每次染完頭髮，髮型師總耳提面命要你使用護色洗髮精，可以幫助色彩粒子穩定，染後色澤能更持色，建議用至少兩周，再換回原本洗髮精使用。
避免高溫吹整
洗完頭之後將頭髮吹乾是再平常不過的事情，但你不知道的是高溫會使頭髮表層毛鱗片打開，這時候顏色就會流失，所以吹整時記得將溫度調低，吹風機要要和頭髮維持一定的距離。
盡量少用熱工具
先前提過熱力會使染後色澤退得快，平常造型用的離子夾和電捲棒也都是藉由熱來幫頭髮塑型，即便只是帶過髮絲，夾一個內彎都會使髮尾顏色退色，久而久之就顯得髮色不均。
頭髮要記得防曬
很多人許多人防曬只顧好肌膚，卻而忘了頭髮，原來陽光會分解頭髮中的蛋白質，當頭髮失去鎖水功能，顏色就會隨著水分流失。市面上許多秀髮抗熱隔離產品，若長時間需曝曬在艷陽下，別忘了做好防曬。
洗髮要留意水溫
熱力會使色澤流失，同理洗髮時建議將水溫調低，溫度調到你能接受都可以，正值夏季用偏冷的水來洗髮，也不失為一種樂趣。
善用補色產品
特殊髮色最怕顏色退成金黃色，讓人覺得氣質不佳，這時請依照髮色挑選適合補色產品，幫助延緩秀髮退色時間。
染髮後兩周別游泳
夏季正是玩水季節，許多人都忽略泳池中的氯水和海水中的鹽分會讓染後髮色流失，若你剛染完頭髮，記得先忍個兩周再去玩水會比較好。