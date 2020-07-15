老蕭調皮叫大家「不要放大我的臉」　大費周章只為撩粉絲「3個字」

記者王則絲／台北報導

藝人蕭敬騰今（15日）於社群平台上發出一則貼文，要大家「不要放大看我的臉⋯⋯」，此話一出反而更勾起了大家的好奇心，仔細放大後會發現，不只是臉上，鞋子上、牆上都有「線索」，原來大費周章只為了撩粉絲「三個字」。

▲蕭敬騰要大家「不要放大看」。（圖／翻攝自蕭敬騰臉書）



在這張照片中，第一個放大的地方是臉，「不是叫不要放大看嗎，看左下鞋子」，視線移到鞋上寫著「看左上水管」，大家也只好聽話的放大左上角「看我幹嘛～看右邊大包」，大背包上又寫著「在看會愛上我，看右邊白牆」，白牆上藏著「我有話跟你說，看斜背包」，終於來到最後關卡，斜背小包上暗藏「我愛你」三個字，原來老蕭如此大費周章的製圖，只為了向粉絲們表白！網友們也玩得很開心，紛紛留言：「完全被牽著走！」、「越不給看越想看」、「梗王」、「光天化日花式表白」、「一切都是套路」、「老蕭太可愛了！」

老蕭祭出這傑出的一手，不只顧到了粉絲，更火力全開帶貨全身上下的單品，搶眼的亮橘色上印滿了經典的LOGO印花，服裝、漁夫帽、包款通通來自GUCCI的全新可持續系列「OFF THE GRID」，高調的裝扮在老蕭身上完全無違和，網友大讚：「全身橘也只有你能駕馭了。」

▲GUCCI Towards the Sun系列。（圖／品牌提供，以下同）



GUCCI為這個夏日增添了許多新選擇，「Towards the Sun」迎夏系列中匯聚了眾多經典，在色調、細節與形象廣告中挹注了滿滿夏日氣息，包括將1995 Horsebit馬銜鍊系列包款，換上清新的白色皮革搭配；先前因馬卡龍新色而在掀熱潮的GG Marmont系列也跟上了「變白」的腳步，搭配深藍色滾邊，高級質感盡在不言中；還有以紅、黃、綠和藍色條紋設計為主的Baiadera系列，是這個夏日最繽紛搶眼的單品。

▲Gucci Horsebit 1955 白色皮革滾邊肩背包，NT＄80,200。



▲Gucci GG Marmont 白色皮革翻蓋包，NT＄78,400。

鞋款部分同步推出了可愛的馬卡龍色系列，尤其是這雙橡膠厚底低跟拖鞋，一推出便受到許多關注；百搭的球鞋系列，則新增了粉紅色與粉藍色。

▲Gucci 粉藍橡膠低跟拖鞋，NT＄11,200。

▲Gucci New Ace 粉紅球鞋，NT＄21,200。

▲MIU MIU、PRADA也有推出適合夏日的鮮豔色彩包款，（上圖）MIU MIU Coffer可芙包NT＄52,000；（下圖）Prada Donna包款。（圖／翻攝自IG@molly_chiang、@lurehsu、品牌提供）

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