短髮女孩必備的5樣配件！不能綁改用髮夾、帽子變換多種風格

▲（圖／Pinterest）

有過從長髮變短髮的女孩都知道，當體會了短髮的造型感和便利性後，就很難再將頭髮留到超過肩膀的長度，會有「越剪越短」的趨勢。

然而，在許多人的觀點裡，都認為比起長髮，少了綁髮、盤髮、編髮的可能性，短髮能做的變化相對會比較少。雖說如此，身為跟隨時尚、時時展現自我風格的女孩，可是不會受到頭髮長短限制的！只要善用飾品、配件，不僅能為原本枯燥乏味的髮型增添變化，有時還會有畫龍點睛、修飾臉型的效果，提供 5 種單品搭配，邀請短髮女孩們一起來試試看！

1. 髮夾

▲（圖／Pinterest）



隨著近兩年髮夾重回流行時尚圈，在不少穿搭達人和 IG 網美身上，都能看見她們用髮夾納入整體的造型變化！

編輯發現，短髮其實非常適合夾髮夾！不管有沒有瀏海，只要在耳朵上方 2-3 公分的位置夾上髮夾，並配合場合和心情來選擇款式，頓時將原本看似無聊、呆版的髮型加上了重點式的視覺感。此外，透過髮型抓取頭髮往耳後收，或是將兩側頭髮抓取等量夾成所謂的「公主頭」，皆具有修飾的作用，五官看起來會更炯炯有神。

2. 髮帶／髮箍

▲（圖／Pinterest）

對於喜歡波西米亞風的女孩兒來說，髮帶和髮箍絕對是日常穿搭中不可或缺的單品！只要配上碎花長洋裝和浮誇的耳環，好像隨時都能準備去度假呢。

另一方面，短髮搭配髮帶或髮箍，也會有一種鄰家女孩的親切感，當臉部五官清楚呈現，再配上淡淡的妝容，完全就是一個甜姐兒！此外，現在的髮帶、髮箍有許多材質和花色，我們可以輕鬆找到喜愛的風格，因應不同的需求，打造可愛迷人的自己。

3. 帽子

▲（圖／Pinterest）

比起長髮，當短髮女孩戴上帽子，自然會與「大方」、「俏麗」畫上等號；不管是夏日必備的草帽、百搭的鴨舌帽，皆可塑造出清甜可人的小姐姐風采。

此外，帽子的用途除了能遮陽、避免曬傷曬黑外，同時也是女孩們熱愛收集的單品之一！有一個技巧是，無論戴上哪一種帽子，隨意地將單側或是兩側頭髮一起往耳後撥，露出耳環、耳扣等配飾，不僅會讓臉看起來更小，也會在不禁意的情況下展現自己的搭配風格呢！

4. 耳環

▲（圖／Pinterest）

當穿了耳洞那一刻起，理當會想要擁有各式各樣的耳環，好用來配合不同的場合活動，以及不同的衣著搭配。

短髮的好處，在於可以更加直接地「炫耀」自己的戰利品！尤其是那種越華麗、越浮誇的耳環，少了長頭髮的遮蔽，便能清楚地呈現於耳朵兩側，偶爾稍微將某側頭髮往後撥，所展現出的就是自然流露的女人味。

5. 頸鍊

▲（圖／Pinterest）



短頭髮真的超級適合配戴頸鍊的！少掉長髮的束縛，讓項鍊呈現在剛剛好的位置，正因靠近鎖骨，在視覺上也有一點點小小的性感。

如果覺得上述的配件都戴不習慣，頸鍊可說是最保守的安全牌，可以按照個人的習慣或需求，選擇輕珠寶類型或是街頭類型的墜鍊，前者搭配耳環的配戴具有十足女人味，後者則是具有獨特的另類元素，兩者有著截然不同卻能表現個人喜好的特色。

別再覺得短頭髮很無聊了！不需要再花錢重新準備配件，利用原本生活中時常使用到的飾品，即可更加襯托出短髮的魅力與變化，嶄露自己風格的多樣化。

延伸閱讀：

髮夾風潮重新襲捲飾品界：8 種日韓妞最愛的髮夾款式，畫龍點睛出可愛的「小女人味」



想剪短又好猶豫？學 4 位女星這樣剪，打造立體五官和迷人小臉



※本文由女子學授權報導，未經同意禁止轉載。

https://share99.com/