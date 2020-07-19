fb ig video ETtoday search mobile

「我不只需要你，更要成為你需要的人！」《雙甲路邊攤》人際互動的三道課題

>

▲雙甲路邊攤劇照。（圖／女子學）

▲（圖／《雙甲路邊攤》劇照）

韓劇《雙甲路邊攤》於 Netflix 自 2020 年 5 月下旬播出以來，輕鬆逗趣的風格與後期翻轉的意外劇情，使其仍是占據排行榜前三名的熱門夯劇。改編自大韓民國漫畫大賞同名原作，全劇講述因罪受罰的路邊攤老闆娘與受詛咒的悲情青年，透過潛入顧客的夢境替人解除心中遺憾，並達成彼此目標的現代寓言。

所謂的「雙甲」指的是「雙方都是甲方」，顧客與老闆以對等的身份進行互動。以單元劇的形式，每集深入不同顧客的夢境，發現人心潛藏的委屈與遺憾並為其化解，成為都會男女所渴望的「傾聽者」；在替人解除遺憾的過程，發現了主角三人心中各自的遺憾，並發現三人錯縱複雜的身世之謎。

人生最大的缺憾，在於沒人圓滿缺憾

▲雙甲路邊攤劇照。（圖／女子學）

▲（圖／《雙甲路邊攤》劇照）

老闆娘月妵（黃正音飾）生前為村中有名的巫女，自幼便有進入他人夢境療癒人心的能力，因緣際會之下認識世子，兩人旋即墜入愛河，不料在王室與奸臣的謀害之下淪落家破人亡，後其濃烈的仇恨導致護國神樹的殆亡，因此受到下凡替十萬人解除遺憾的懲罰。

對於月妵的命運，我們或能理解她對於人類的厭惡，其中朋友的背叛、街坊鄰居的流言蜚語，甚至連畢生所愛都無法在其最需要的時候為其兩肋插刀，痛徹心扉後發現人類的承諾輕如鴻毛、如薄紙，既是信及豚魚又是吹彈可破。對於人性醜惡的切身感受並非是缺憾所在，而是在低潮之餘，等不到需要的人出現。

我不只需要你，更想成為你需要的人

▲雙甲路邊攤劇照。（圖／女子學）

▲（圖／《雙甲路邊攤》劇照）

路邊攤管理人李憲（崔元英飾），掛著鬼班長頭銜的李憲身為月妵的監督人，亦是與月妵前世深愛的朝鮮王朝世子；正也因此，一切的故事源自月妵的能力，但真正使其崩壞的是王室與出身下九流的家族地位衝突。鬼班長在路邊攤的出現，便是為了生前所給予月妵的遺憾，由己身的陪伴作為補償。

「當你想得到一個人的時候，不應該說『我需要你』，而是要說『我想成為你需要的人』要這樣說才對。」鬼班長這段看似大叔的情話，蘊含滿滿對於月妵的虧欠與不捨。相處的過程中，當眼前只注意到自己需要的，與之相處的對方終將發現自己在關係中的卑微，力求成為「被需要的人」，才是人際關係中的良善之道。

單向的滿足叫做勒索，雙向的付出才是交流

▲雙甲路邊攤劇照。（圖／女子學）

▲（圖／《雙甲路邊攤》劇照）

本劇主角韓江培（陸星材飾）自幼具有碰觸他人便能使對方吐露真心的能力，因此被身邊的人視為受詛咒的孩子避之惟恐不及，未能得到他人接納與關懷的江培，畢生過著悲慘的生活。月妵目睹了江培的能力，認為有助於拯救路邊攤停滯不前的業績，便以幫助江培改善特異體質為報酬，招募江培加入雙甲路邊攤。起初三人僅為相互利用而有交流，最終卻成了願意犧牲自我而成全對方的關係。

人際關係之始多是基於需求渴望對方的滿足，但維持關係來往的久長，是在得到所需的滿足，進而去理解、滿足對方的需求並以之為己任。人類畢竟是注重精神交流的動物，所謂的「交流」不會是單向的付出與給予，如此不論多麼堅定不移的關係，都終將難逃瓦解分崩的命運，而應是雙向地為相處的對方做著想，方能在這樣的過程中得到成長，成為彼此心目中更理想的人。

延伸閱讀：

「你往前走，我一定在你後面」：由電影《少年的你》看見社會角落黑暗，願每個人都能找到生命中的燭光

說到底，人最渴望的仍是愛。從《誰是被害者》談人生價值：要平凡的活著，還是離開後的光榮？

※本文由女子學授權報導，未經同意禁止轉載。

https://share99.com/

►用過期票券賺錢！3秒變出1.5倍東森幣

關鍵字：

女子學, 雙甲路邊攤, 韓劇 NETFLIX, 影集, 人際關係
fashion.net

熱門文章

孫芸芸辦公室曝光！洩露強迫症：鉛筆要同款削尖、2罐糖滿足口慾

孫芸芸辦公室曝光！洩露強迫症：鉛筆要同款削尖、2罐糖滿足口慾

必買九重葛花色！CHANEL 「漫步地中海」泳裝、束口袋爆款揭曉

必買九重葛花色！CHANEL 「漫步地中海」泳裝、束口袋爆款揭曉

曾之喬綠油油凡人難駕馭　連Cartier坦克錶、絲繩手環都不放過

曾之喬綠油油凡人難駕馭　連Cartier坦克錶、絲繩手環都不放過

DIOR x偉士牌打造地表最夢幻機車

DIOR x偉士牌打造地表最夢幻機車

LV撂1758克拉鑽石原石來台！拳頭尺寸、史上第二大

LV撂1758克拉鑽石原石來台！拳頭尺寸、史上第二大

Marc Jacobs把奶油擠在包上！「蛋糕」系列可愛到想咬一口

Marc Jacobs把奶油擠在包上！「蛋糕」系列可愛到想咬一口

Angelababy披「超狂銀髮」認不出　再戴MM6袖套造型大突破

Angelababy披「超狂銀髮」認不出　再戴MM6袖套造型大突破

林俊傑爬山棄百萬名錶　招搖4,500元G-SHOCK聯名款

林俊傑爬山棄百萬名錶　招搖4,500元G-SHOCK聯名款

李晶晶再累也堅持童裝事業　打造小淑女套裝寵女兒

李晶晶再累也堅持童裝事業　打造小淑女套裝寵女兒

多吃「防曬食物」很有效！5招簡單又實用的「佛系美白法」

多吃「防曬食物」很有效！5招簡單又實用的「佛系美白法」

ET Fashion

推薦閱讀

奧斯塔羅12星座一周運勢0720-0726　雙魚守不住錢財、獅子對目前感情談累了

奧斯塔羅12星座一周運勢0720-0726　雙魚守不住錢財、獅子對目前感情談累了

星巴克天空系列清涼消暑！「銀河玻璃杯」折射出夢幻光芒　質感爆表

星巴克天空系列清涼消暑！「銀河玻璃杯」折射出夢幻光芒　質感爆表

100間客房無敵海景看到飽！「虹夕諾雅沖繩」正式開園　此生必住一次

100間客房無敵海景看到飽！「虹夕諾雅沖繩」正式開園　此生必住一次

許曦文中空下腰絕美！小S女兒合體拍時尚照　許老三超齡氣場無法擋 9成人都說過的4種謊話　只有10%機率證明你是乖乖牌 最新「亮白神器」爆紅！開瓶才加進C粉　保養講求「新鮮」效果超強 「5個方法」讓頭髮快速留長，原來「梳頭」藏秘密 星巴克最新爆款！「綠色大理石杯」超美紋理每個都獨一無二 太常做光療讓指甲斷裂、分層？6種常見甲面問題「居家診斷法」 無電線吹風機萬元有找！　趴趴走邊乾髮沒問題，最多可用4小時

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面