「我不只需要你，更要成為你需要的人！」《雙甲路邊攤》人際互動的三道課題

▲（圖／《雙甲路邊攤》劇照）

韓劇《雙甲路邊攤》於 Netflix 自 2020 年 5 月下旬播出以來，輕鬆逗趣的風格與後期翻轉的意外劇情，使其仍是占據排行榜前三名的熱門夯劇。改編自大韓民國漫畫大賞同名原作，全劇講述因罪受罰的路邊攤老闆娘與受詛咒的悲情青年，透過潛入顧客的夢境替人解除心中遺憾，並達成彼此目標的現代寓言。

所謂的「雙甲」指的是「雙方都是甲方」，顧客與老闆以對等的身份進行互動。以單元劇的形式，每集深入不同顧客的夢境，發現人心潛藏的委屈與遺憾並為其化解，成為都會男女所渴望的「傾聽者」；在替人解除遺憾的過程，發現了主角三人心中各自的遺憾，並發現三人錯縱複雜的身世之謎。

人生最大的缺憾，在於沒人圓滿缺憾

▲（圖／《雙甲路邊攤》劇照）

老闆娘月妵（黃正音飾）生前為村中有名的巫女，自幼便有進入他人夢境療癒人心的能力，因緣際會之下認識世子，兩人旋即墜入愛河，不料在王室與奸臣的謀害之下淪落家破人亡，後其濃烈的仇恨導致護國神樹的殆亡，因此受到下凡替十萬人解除遺憾的懲罰。

對於月妵的命運，我們或能理解她對於人類的厭惡，其中朋友的背叛、街坊鄰居的流言蜚語，甚至連畢生所愛都無法在其最需要的時候為其兩肋插刀，痛徹心扉後發現人類的承諾輕如鴻毛、如薄紙，既是信及豚魚又是吹彈可破。對於人性醜惡的切身感受並非是缺憾所在，而是在低潮之餘，等不到需要的人出現。

我不只需要你，更想成為你需要的人

▲（圖／《雙甲路邊攤》劇照）

路邊攤管理人李憲（崔元英飾），掛著鬼班長頭銜的李憲身為月妵的監督人，亦是與月妵前世深愛的朝鮮王朝世子；正也因此，一切的故事源自月妵的能力，但真正使其崩壞的是王室與出身下九流的家族地位衝突。鬼班長在路邊攤的出現，便是為了生前所給予月妵的遺憾，由己身的陪伴作為補償。

「當你想得到一個人的時候，不應該說『我需要你』，而是要說『我想成為你需要的人』要這樣說才對。」鬼班長這段看似大叔的情話，蘊含滿滿對於月妵的虧欠與不捨。相處的過程中，當眼前只注意到自己需要的，與之相處的對方終將發現自己在關係中的卑微，力求成為「被需要的人」，才是人際關係中的良善之道。

單向的滿足叫做勒索，雙向的付出才是交流

▲（圖／《雙甲路邊攤》劇照）

本劇主角韓江培（陸星材飾）自幼具有碰觸他人便能使對方吐露真心的能力，因此被身邊的人視為受詛咒的孩子避之惟恐不及，未能得到他人接納與關懷的江培，畢生過著悲慘的生活。月妵目睹了江培的能力，認為有助於拯救路邊攤停滯不前的業績，便以幫助江培改善特異體質為報酬，招募江培加入雙甲路邊攤。起初三人僅為相互利用而有交流，最終卻成了願意犧牲自我而成全對方的關係。

人際關係之始多是基於需求渴望對方的滿足，但維持關係來往的久長，是在得到所需的滿足，進而去理解、滿足對方的需求並以之為己任。人類畢竟是注重精神交流的動物，所謂的「交流」不會是單向的付出與給予，如此不論多麼堅定不移的關係，都終將難逃瓦解分崩的命運，而應是雙向地為相處的對方做著想，方能在這樣的過程中得到成長，成為彼此心目中更理想的人。

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