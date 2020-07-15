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ALLIE防曬才100元！東方美集團特賣會　SUQQU、RMK、佳麗寶全下殺

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▲東方美,suqqu,three,allie,佳麗寶,lunasol,suisai,。（圖／記者李薇攝）

記者李薇／綜合報導、攝影

東方美集團在15日舉辦特賣會活動，旗下品牌包括SUQQU、RMK、佳麗寶、CHIC CHOC、THREE等等，現場最低下殺4折，《ET FASHION》也整理出10大必買經典商品，隨便挑都可以擁有超實用又好用的單品可以用。

▲東方美,suqqu,three,allie,佳麗寶,lunasol,suisai,。（圖／記者李薇攝）

1.susai 酵素洗顏粉，原價750元、特價450元

Susai的酵素洗顏份可以說是佳麗寶齊下必買的單品，不但洗起來肌膚非常乾淨，完全不會滑膩，出去旅行也很好攜帶。

▲東方美,suqqu,three,allie,佳麗寶,lunasol,suisai,。（圖／記者李薇攝）

2.ALLIE 涼感防曬乳，原價730元、特價438元

ALLIE的防曬系列不但使用起來清爽、不黏膩，涼感的質地更是可以有消暑的感覺，重點是厲害的防曬等級，包準擦了就不曬傷。

▲東方美,suqqu,three,allie,佳麗寶,lunasol,suisai,。（圖／記者李薇攝）

3.SUQQU 四色眼影，原價2600元、特價1560元

SUQQU的四色眼影以細膩的粉質以及厲害的配色，深受很多資深美妝粉絲喜愛，這次加入特賣會用超優惠的價格，就可以輕鬆用到貴婦級品牌，相當划算。

▲東方美,suqqu,three,allie,佳麗寶,lunasol,suisai,。（圖／記者李薇攝）

4.LUNASOL 四色眼影，原價1800元、特價540元

LUNASOL一直被稱為是國寶級眼影，這次參與特賣會的顏色都是灰色、棕色等大地色系，不管是什麼妝容都很好搭配，CP值相當高。

▲東方美,suqqu,three,allie,佳麗寶,lunasol,suisai,。（圖／記者李薇攝）

5.THREE 平衡潔膚油，特價299元

以上帝的處方籤為概念的THREE向來以植萃成分，受到很多女孩的喜愛，其中平衡潔膚油可以卸妝、又療癒、不長痘痘的特色，擁有大批粉絲追隨。

▲東方美,suqqu,three,allie,佳麗寶,lunasol,suisai,。（圖／記者李薇攝）

6.SUQQU 晶采淨顏粉底液，原價2700元、特價1620元

SUQQU的粉底擁有細緻的粉質，還有透亮自然的妝感，因此非常受到歡迎，這次滴管粉底系列也加入特賣活動，還沒有用過的趕快去搶！

▲東方美,suqqu,three,allie,佳麗寶,lunasol,suisai,。（圖／記者李薇攝）

7.RMK 經典修容N，原價1100元、特價550元

RMK旗下的腮紅以服貼的粉質，加上透感的妝效，深受專業的腮紅粉絲喜愛，這次下殺優惠，將近對折，還不快收起來！

▲東方美,suqqu,three,allie,佳麗寶,lunasol,suisai,。（圖／記者李薇攝）

8.RMK 水凝透光蜜粉，特價199元

蜜粉界出了名的細緻粉體，不管是乾性肌膚還是油性肌膚都可以使用，可以呈現出充滿透明感的妝容效果，打造出持久的妝效。

▲東方美,suqqu,three,allie,佳麗寶,lunasol,suisai,。（圖／記者李薇攝）

9.RMK柔焦隔離霜，特價199元

日系品牌的隔離霜通常都很保濕潤澤，塗上肌膚之後可以讓膚況變得更加貼妝，同時又有潤色的效果，小條的包裝帶出門玩也很方便好用。

▲東方美,suqqu,three,allie,佳麗寶,lunasol,suisai,。（圖／記者李薇攝）

10.ALLIE 高效防曬水凝乳，原價480元、加購價100元（消費滿2000元可以加購）

ALLIE的高效防曬水凝乳擁有類似凝膠狀的質地，塗抹之後就會像是水一樣，非常清爽好用，絕對是夏季一定要擁有的單品。

關鍵字：

東方美, suqqu, three, allie, 佳麗寶, lunasol, suisai
fashion.net

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