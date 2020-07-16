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皮膚科醫師指出「防曬4大誤區」　忽略小細節塗了照樣會曬黑

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▲▼皮膚科醫師指出「防曬4大誤區」。（圖／翻攝ＩＧ）

▲皮膚科名醫指出一般人常有的4大防曬誤區，塗了也等於白塗。(圖／翻攝IG@1993kg、@goodal_official)

記者張毓容／台北報導

做好防曬不僅能避免肌膚曬黑、曬出斑點，更是防止肌膚老化的最大關鍵，但防曬可不是有擦就有效，從防曬用量、防曬係數怎麼挑到塗抹方式等，有許多眉角要注意！知名皮膚科醫師廖苑利就指出超常見的4大防曬誤區，忽略這些小細節，塗了也等於白塗，照樣會曬黑、長斑點。

▲▼皮膚科醫師指出「防曬4大誤區」。（圖／翻攝ＩＧ）

▲防曬產僅用量太少，就無法達到標示的防曬效果。(圖／翻攝IG@laneige_kr)

NG 1：防曬用量不足

最常見的防曬錯誤就是用量不足，很多人以為防曬有擦就有效，但其實正確的防曬用量，以一般平均臉型大小，需要用到小指的第一個指節這麼多才足夠，至少0.5公克，才能達到有效的防曬效果。

可能有些人會覺得，這麼多的量一次塗上好厚重，廖醫師就表示「其實防曬應該要擦兩次！」也就是說，上述的份量要分兩次擦。早上起床洗完臉、做好基礎保養後，先擦第一次，中間大約間隔20分鐘，讓防曬能完整地附著在肌膚上，再擦第二次，這樣就能擦夠防曬的份量又不會覺得很厚重。

 NG 2：錯誤防曬係數觀念

除了防曬產品，現在有很多妝前、底妝產品也都帶有防曬功能，別以為疊擦了帶有防曬係數的產品，防曬係數就會相加、提高，這可是大錯特錯的想法。廖醫師解釋，最終防曬效果是取決於較高的係數，比如你擦了SPF30的防曬乳和SPF10的妝前乳，最終的防曬係數只會到SPF30，而不是SPF40。

▲▼皮膚科醫師指出「防曬4大誤區」。（圖／翻攝ＩＧ） 

▲紫外線A光（UVA）會穿透玻璃射到室內，所以待在室內最好也要做好防曬。(圖／翻攝IG@3ce_official)

NG 3：陰天或沒有外出就不用防曬

很多人都以為陰天或待在室內就不用防曬，但其實不論是陰天或在室內，紫外線B光（UVB）或許不強烈，但是穿透力強的紫外線A光（UVA）還是會透到室內，且透到地表的UVA是UVB的20倍，所以就算是陰天也要做好防曬；如果一整天都待在室內，真的懶得擦防曬，至少也要把窗簾拉上。

 NG 4：出門前才擦防曬

很多人都是出門前才擦上防曬產品，但前面提過，正確的防曬要擦兩次，所以出門前20分鐘要先擦第一次，出門前再擦上第二次，這樣的防曬份量才會夠。

►擦了要卸妝？質地輕盈=效果差？皮膚科醫師解答「7大防曬小知識」

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關鍵字：

保養, 護膚, 防曬, 皮膚科醫師, 醫生, 誤區, NG, 錯誤觀念
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