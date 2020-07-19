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Jennie「火辣黑裙」秀傲人肩線！下秒換回白襯衫直接變乖乖牌

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記者鮑璿安／台北報導

韓團BLACKPINK 發佈新單曲《How You Like That》，MV短短一周就創下2億點閱，火紅程度不可小覷。其中人氣團員Jennie更頻頻在個人IG與粉絲分享穿搭美照，只見Jennie不光是迷上綁雙馬尾辮，一連PO出兩套造型更是遊走魔鬼與天使之間，剛露出火辣「直角肩」下秒就切換回清新可人的學生風，讓粉絲直呼過癮。

▲Jennie 。（圖／翻攝自Jennie IG）

▲Jennie 。（圖／翻攝自Jennie IG）

▲Jennie 換上Alessandra Rich 黑色迷你裙出鏡，大方秀出傲人直角肩。（圖／翻攝自Jennie IG）

南韓「人間香奈兒」Jennie得天獨厚的高級美深受粉絲喜愛，近期為了新單曲《How You Like That》嘗試多種造型，也不忘發文和粉絲互動。畫面中Jennie先是換上Alessandra Rich 黑色迷你裙出鏡，性感的細肩帶與荷葉邊設計完美勾勒出她傲人的直角肩，衣著撩人之餘，Jennie綁起雙馬尾辮順勢增添不少可愛氣息，她也不忘戴上CHANEL（香奈兒）雙C珍珠耳環點綴，彰顯濃厚貴氣。

▲Jennie 。（圖／翻攝自Jennie IG）

▲Jennie 。（圖／翻攝自Jennie IG）

▲Jennie 下秒換成清新學生風，以白色襯衫搭配黑色Alexa Chun條紋長裙。（圖／翻攝自Jennie IG）

不光是在性感尺度上拿捏得恰到好處，下秒Jennie又一改穿著，獨留下雙馬尾辮，換上了白色襯衫搭配黑色Alexa Chun條紋長裙。最顯眼的就屬高開衩設計讓白皙腿根曝了光。不過視線向上遊走，Jennie這套造型比起剛剛顯然清新可人許多，最後背上LOEWE Flamenco 手袋修飾，簡直是穿梭魔鬼和天使之間，多種風格都能完美HOLD住，也引來粉絲直呼：「Jennie又甜又辣」、「什麼風格都能駕馭」、「雙馬尾辮好可愛。」

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關鍵字：

BLACKPINK , How You Like That, Jennie, 香奈兒, CHANEL
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