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蝴蝶秒針在花朵面盤飛舞好浪漫　少女風太陽能錶萬元有找

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▲▼ CITIZEN wicca 。（圖／公關照）

▲wicca於盛夏推出全新3款台灣限定太陽能錶款。（圖／wicca提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

預算在萬元以內的太陽能錶、又帶有少女氣息的設計，日系品牌絕對能滿足所需。CITIZEN旗下女錶品牌wicca今夏推出3款台灣限定的太陽能錶，當中搭配粉紅金米蘭帶的KP5-166-93，粉色面盤上綻放花朵，配上不停轉動的蝴蝶秒針，形成蝴蝶在花中翩翩飛舞的畫面，浪漫極了。

▲▼ CITIZEN wicca 。（圖／公關照）▲▼ CITIZEN wicca 。（圖／公關照）

▲wicca粉紅金米蘭帶配上粉色面盤的KP5-166-93腕錶（左）7,500元，面盤裝飾花朵與蝴蝶的KP5-115-12腕錶6,900元。

KP5-115-12腕錶也有異曲同工之妙，粉白大理花在淡紫色面盤上盛開，同樣有蝴蝶秒針飛舞，但是wicca首款採用黑色錶帶的款式，代表少女風也想適時加入成熟韻味；品牌也搶先發布為七夕情人節設計的限定款，於KP5-166-51黑色面盤撒上點點繁星，12時位置水晶正是最閃耀的星星。

▲▼ CITIZEN wicca 。（圖／公關照）

▲靈感源自星空的wicca七夕錶款 KP5-166-51，7,500元。
 

而向來以甜美色系結合復古或運動風的BABY-G，也有專為大學生與上班族女性開發的G-MS系列，主要以金屬質感錶圈，搭配輕量化錶帶與太陽能電力面盤為主，呈現一般BABY-G少見的俐落風格，穿搭不受限。

▲▼ BABY-G 。（圖／翻攝BABY-G官網）

▲BABY-G為大學生與都會女性設計的MSG-S500G-7A2腕錶，6,200元。（圖／翻攝BABY-G官網）
 

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關鍵字：

CITIZEN, wicca, BABY-G
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