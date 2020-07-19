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短暫保濕感可能是假象！皮膚科醫師點出4個「敷面膜陷阱」

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▲▼皮膚科醫師點出4個「敷面膜陷阱 。（圖／翻攝自ig）

▲面膜並非萬能，可以護膚也可能造成肌膚敏感。（圖／翻攝自IG/skincare，以下同）

編輯／Lily

根據調查顯示，台灣消費者愛敷面膜世界聞名，光一年就能敷掉上億片面膜，但對於敷面膜觀念仍有許多錯誤認知，像是憑包裝印象挑選，或是價格便宜先入手，有時敷完的水潤感或許只是假象，還是得靠長期觀察才知道是否適合自己。

面膜可以護膚也能傷肌

市面上面膜品牌琳瑯滿目，許多品牌打低價奏效，宣稱精華含量，甚至壓低成本來提升競爭性，片狀面膜是所有保養品中最高效的品項，能夠將面膜上承載的不論好壞各種成分皆快速完整導入肌膚。

▲▼皮膚科醫師點出4個「敷面膜陷阱 。（圖／翻攝自ig）

成分不透明可能引發肌膚過敏

片狀面膜獨具的封閉環境導入特性，能夠促使肌膚毛孔舒張並與肌膚緊密貼合的滲透原理，可使精華液被肌膚吸收效率大幅提升，面膜缺少正確成分標示或未經檢驗的面膜，除了無法提升肌膚保濕度之外，甚至有可能會引起肌膚過敏或是刺激反應。
▲▼皮膚科醫師點出4個「敷面膜陷阱 。（圖／翻攝自ig）

短暫保濕感可能是假象

保養不能單靠感覺，面膜敷後當下的水潤、滑嫩有可能只是因為肌膚短暫獲得水分，並不代表能持續維持或改善膚況，建議規律使用三至四周，仔細觀察肌膚狀況的變化，才能篩選出最安全有效且適合自己的產品。

第三方機構檢驗的面膜較不容易踩雷

消費者常會單憑外包裝宣稱的功效而買單，疏於進一步網路搜尋、研讀相關成分資料。一般人要了解所有保養成分較為困難，可選擇在歐洲知名通路有販售的品牌，因為能夠在歐洲知名通路上架販售代表擁有完整的產品原物料資訊，並經過第三方有效性測試與歐洲毒理學專家的評估，確保產品有效且安全無虞。

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關鍵字：

面膜, 保養, 皮膚科醫師, 保養
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